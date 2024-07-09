Кардиолог Бокерия рассказала о продуктах, которые помогают снижать давление

Отличной альтернативой сокам в жаркую погоду могут быть смузи. Такой напиток не только полезен, но и улучшает внешность. Смесь из овощей и зелени может улучшить состояние кожи и волос. Для профилактики отлично подойдет напиток из имбиря, лимона и моркови.