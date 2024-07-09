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Кардиолог Бокерия рассказала о продуктах, которые помогают снижать давление

Врач-кардиолог Ольга Бокерия рассказала о том, какие продукты способствуют нормализации артериального давления. Она акцентировала внимание на пользе ягод, зеленых листовых овощей и чеснока.

Источник: Freepik

В список полезных для сердечно-сосудистой системы продуктов также входят свекла, черный шоколад и семечки.

— Помимо правильного питания, необходимо обратить внимание на здоровый сон и регулярные медитации. В совокупности с правильным питанием и физическими нагрузками всё это — основы здорового образа жизни, — передает слова Бокерии «Доктор Питер».

Кроме того, средиземноморская диета — это один из самых эффективных способов контролировать артериальное давление.

В России во всю идет сезон летних ягод, которые насыщенны витаминами и антиоксидантами. Кардиолог Ольга Молчанова сообщила, что наиболее полезной для сосудов является черная смородина.

Отличной альтернативой сокам в жаркую погоду могут быть смузи. Такой напиток не только полезен, но и улучшает внешность. Смесь из овощей и зелени может улучшить состояние кожи и волос. Для профилактики отлично подойдет напиток из имбиря, лимона и моркови.