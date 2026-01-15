Карасин: замах Трампа на Гренландию ставит ЕС «в третью позицию»

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Намерения президента США Дональда Трампа присоединить Гренландию ставят страны Евросоюза «в третью позицию», при которой они ничего не решают. Такое мнение высказал председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, комментируя заявление главы дипломатической службы ЕС Каи Каллас о том, что текущие события в мире могут быть «подходящим моментом», чтобы начать выпивать.
«Наконец-то хрупкая на вид Кая Каллас сказала интересно, призвав европейских политиков в складывающейся ситуации временами выпивать. Спорить трудно! Европа крутится и суетится. И если драма с Венесуэлой коснулась их лишь мировоззренчески, то замах Трампа по Гренландии поставил европейцев в третью позицию. Не случайно “Геркулесы” ВВС Дании с выключенными транспондерами доставили туда команды датских и французских военных экспертов», — написал он в своем Telegram-канале.
Сенатор также отметил ситуацию с ростом напряженности вокруг Ирана, «где Брюссель вообще никто не спрашивает». «Так что неудивительно, что застольные настроения в Европе начинают крепнуть. И это вовсе не от радости», — считает Карасин.
Трамп неоднократно заявлял о необходимости присоединения Гренландии к Соединенным Штатам. Еще во время своего первого срока на посту главы государства он предлагал выкупить Гренландию, а в марте 2025 года выразил уверенность в том, что ее можно аннексировать. Заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер ранее поставил под вопрос право Дании на контроль над островом и заявил, что тот должен стать частью США.
Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали договор о защите Гренландии. В соответствии с ним США взяли на себя обязательство оборонять остров от возможной агрессии.