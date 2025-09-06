Каракурты наступают: юг России оказался под угрозой ядовитых пауков

В 2025 году южные регионы России — Калмыкия, Астраханская, Волгоградская, Ростовская области и юг Урала — столкнулись с массовым распространением каракуртов, также известных как черные вдовы, сообщает телеграм-канал Shot. Укусы черного каракурта могут быть смертельными для человека без немедленного медицинского вмешательства, в то время как белый каракурт представляет особую угрозу для детей и людей с ослабленным иммунитетом. Ложная вдова (стеатода крупная), несмотря на внешнее сходство, менее опасна — ее укусы обычно вызывают лишь локальную боль и временный дискомфорт, не требующие серьезного лечения.