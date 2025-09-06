Каракурты наступают: юг России оказался под угрозой ядовитых пауков

Ядовитая угроза
В 2025 году южные регионы России — Калмыкия, Астраханская, Волгоградская, Ростовская области и юг Урала — столкнулись с массовым распространением каракуртов, также известных как черные вдовы, сообщает телеграм-канал Shot. Укусы черного каракурта могут быть смертельными для человека без немедленного медицинского вмешательства, в то время как белый каракурт представляет особую угрозу для детей и людей с ослабленным иммунитетом. Ложная вдова (стеатода крупная), несмотря на внешнее сходство, менее опасна — ее укусы обычно вызывают лишь локальную боль и временный дискомфорт, не требующие серьезного лечения.
Энтомологи связывают всплеск численности пауков с сочетанием благоприятных климатических условий и естественных биологических циклов. Аномально жаркое засушливое лето, теплая зима и мягкая весна создали идеальную среду для активного размножения и расширения ареала обитания каракуртов. Кроме того, специалисты отмечают влияние циклических вспышек популяции, которые повторяются каждые 9−11 лет — текущий сезон совпал с пиком такой волны, что объясняет повышенную активность пауков.
Врачи напоминают, что в случае укуса важно немедленно обратиться за медицинской помощью — противоядие доступно в большинстве медучреждений южных регионов. Симптомы отравления, как правило, включают мышечные спазмы, повышение давления, тошноту и общую слабость. Сельским жителям и туристам рекомендовано соблюдать осторожность при работе на полях и ночевках на природе.
В пределах нормы
Как пояснил ВФокусе Mail сотрудник кафедры энтомологии МГУ Федор Мартыновченко, указанные регионы являются естественной и исторической средой обитания каракуртов, где они регистрируются ежегодно без выраженной тенденции к экспансии на север или запад.
«Не могу сказать, что их как-то сверхмного в этом году — по крайней мере, я не наблюдаю критического превышения численности относительно многолетних показателей. Калмыкия, Астраханская область, Волгоградская область — это исконная среда обитания для каракуртов, они там живут уже очень давно. Текущая ситуация скорее отражает сезонные колебания популяции в пределах экологической нормы, а не чрезвычайное событие», — отметил эксперт.
Энтомолог уточнил, что лишь около 5% укусов приводят к серьезным последствиям. «Через полчаса-час начинаются мышечные боли, температура, аритмии, судороги», — добавил он. При этом он призвал не недооценивать опасность.
Люди, живущие в этих регионах, в идеале должны знать, как идентифицировать пауков, уметь оказывать первую помощь и иметь представление, где приобрести антидот, он может быть не в каждой аптеке, не в каждом районе. Это базовый минимум.
Ученый также связал текущий всплеск численности каракуртов с более широким экологическим контекстом.
«Мы наблюдаем синхронный рост популяции различных членистоногих — не только каракуртов, но и ос, что указывает на системное влияние климатических факторов. Аналогичная ситуация с осами и пауками-осами в 2025 году подтверждает, что это не случайная вспышка, а часть циклических природных процессов, обусловленных сочетанием теплой зимы и засушливого лета», — подытожил эксперт.