Капуста кольраби: в чем ее польза для организма

Капуста кольраби — это вид белокочанной капусты. Однако в отличие от других сортов у нее едят не только листья, но и нижнюю часть стебля, которая называется стеблеплодом и имеет шаровидную или реповидную форму.
У кольраби сладковатый вкус без горечи и остроты.
Польза кольраби
В кольраби содержится большое количество питательных и целебных веществ, регулярное употребление овоща позволит насытить организм полезными элементами, укрепить иммунитет, стать активнее.
Кольраби богата витаминами С, К, а также витаминами группы В. Они укрепляют иммунитет и благотворно влияют на центральную нервную систему.
В кольраби также много калия, кальция, магния и фосфора, которые укрепляют кости и поддерживают здоровье сердца и сосудов.
Клетчатка, содержащаяся в капусте, способствует нормальной работе желудочно-кишечного тракта и выводит токсины из организма.
Помимо прочего, в этом виде капусты содержится много антиоксидантов, которые замедляют процесс старения клеток. А за счет своей маленькой калорийности кольраби подойдет для людей, ведущих здоровый образ жизни.
В чем преимущество кольраби по сравнению с другими видами капусты
У кольраби сладковатый вкус, отсутствует горчинка, из-за которой многие не любят классическую капусту.
Кольраби можно добавлять в суп, рагу, салат или просто нарезать ломтиками и использовать в качестве перекуса вместе с, например, творожным сыром.
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Анна Морозова