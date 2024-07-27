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Капуста кольраби: в чем ее польза для организма

Сладкий вкус, витамины и отсутствие горчинки делают кольраби достаточно привлекательным продуктом.

Источник: Рецепты Леди Mail.ru

Капуста кольраби — это вид белокочанной капусты. Однако в отличие от других сортов у нее едят не только листья, но и нижнюю часть стебля, которая называется стеблеплодом и имеет шаровидную или реповидную форму.

У кольраби сладковатый вкус без горечи и остроты.

Польза кольраби

В кольраби содержится большое количество питательных и целебных веществ, регулярное употребление овоща позволит насытить организм полезными элементами, укрепить иммунитет, стать активнее.

Кольраби богата витаминами С, К, а также витаминами группы В. Они укрепляют иммунитет и благотворно влияют на центральную нервную систему.

В кольраби также много калия, кальция, магния и фосфора, которые укрепляют кости и поддерживают здоровье сердца и сосудов.

Клетчатка, содержащаяся в капусте, способствует нормальной работе желудочно-кишечного тракта и выводит токсины из организма.

Помимо прочего, в этом виде капусты содержится много антиоксидантов, которые замедляют процесс старения клеток. А за счет своей маленькой калорийности кольраби подойдет для людей, ведущих здоровый образ жизни.

В чем преимущество кольраби по сравнению с другими видами капусты

У кольраби сладковатый вкус, отсутствует горчинка, из-за которой многие не любят классическую капусту.

Кольраби можно добавлять в суп, рагу, салат или просто нарезать ломтиками и использовать в качестве перекуса вместе с, например, творожным сыром.

Ранее были названы полезные продукты, вызывающие привыкание.

Анна Морозова