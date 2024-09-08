Капрон дело тонкое: как колготки перевернули представление о женственности

Первой начала носить колготки американская актриса Энн Миллер: ей нужна была вещь, в которой удобно танцевать. По поводу ношения колготок сегодня существует два основных диаметрально противоположных мнения в этикете: условно американский и европейский. Согласно первому, их можно носить только с октября по апрель и ни в коем случае не надевать колготки с летним платьем. Согласно второму мнению, которого, например, придерживаются при английском дворе, женщина вообще не может появляться в платье без колготок.