Каприз или болезнь? Врач открыла, почему у детей бывают истерики

Aif.ru расспросил доцента кафедры госпитальной педиатрии № 2 Института материнства и детства Пироговского Университета Минздрава России, кандидата медицинских наук Ольгу Тарасову.
Юлия Тутина, aif.ru: Ольга Владимировна, могут ли перепады атмосферного давления оказывать значительное влияние на самочувствие новорожденных, маленьких детей, подростков?
Ольга Тарасова: Самая высокая метеочувствительность или, как ее называют, метеопатия, отмечается у детей до пяти лет, более 60%.
И если у природы, как говорят, нет плохой погоды, то изменения настроения и самочувствия встречаются очень часто.
Зависимость от погоды в раннем возрасте имеет простое объяснение. После появления на свет человеческому организму приходится привыкать к внешним условиям, вырабатывать защиту от их влияния — температурного, изменений влажности, давления
Адаптация организма — процесс сложный. Лучше всех привыкают к условиям дети, которые появились на свет здоровыми, вовремя и путем естественного родоразрешения. А вот недоношенные малыши и те, кто родился путем кесарева сечения, привыкают сложнее и дольше. Еще, как оказывается, мальчики чаще страдают от метеозависимости — что коррелирует с более распространенными у них неврологическими патологиями.
Есть медицинские сервисы, которые помогают следить за атмосферными явлениями, они подскажут не только, какая температура и облачность ожидаются в ближайшие дни, но и как погода может повлиять на здоровье и самочувствие.
А критические периоды, когда признаки метеозависимости могут проявляться особенно ярко, стоит помнить и учитывать. Кроме сезонных факторов снижения иммунной защиты, есть и общие для детей этапы становления иммунитета, когда повышается вероятность метеочувствительности. К ним относят возраст:
• от рождения до полугода;
• с года до двух лет;
• первый класс, так как начало учебы особенно увеличивает эмоциональную и физическую нагрузку;
• подростковый возраст (11−15 лет).
— Как справиться с реакцией младенцев на внешние факторы?
— Чтобы избежать влияния погоды на метеозависимых детей раннего возраста, достаточно соблюдать меры, способствующие адаптации ребёнка к меняющимся факторам внешней среды. Пошаговых рекомендаций, конечно, не существует, так как в жизни часто никто не успевает подготовиться к изменению давления, скорости ветра, влажности. Однако есть общие рекомендации по этим вопросам.
При повышенной температуре и высокой влажности есть смысл совершать уличные прогулки утром и вечером, возможно, и после захода солнца. Дневное время лучше переждать дома, если нет возможности уехать из города в деревню.
В условиях квартиры необходимо обеспечить хорошую вентиляцию и регулярные проветривания. Не следует герметично закрывать пластиковые окна, так как это ведёт к повышению влажности воздуха и накоплению углекислого газа в помещении.
Одежда детей должна соответствовать температуре — быть легкой, хорошо вентилируемой, не задерживающей тепло. Не лишним будет ставить ребёнка под освежающий душ с температурой 30−32°C несколько раз в день.
Снизить воздействие метеофакторов на детей вполне реально. Кроме общих рекомендаций, следует учитывать и то, в какой местности проживает ребёнок. К примеру, переносимость высокой температуры в условиях разного климата будет различной. Эти моменты необходимо учитывать при составлении оптимального режима дня.
— Как отличить капризы от плохого самочувствия у младенцев?
— Маленькие дети очень часто проявляют свои желания в эмоционально-гипертрофированной форме. Резкая смена настроения, плач, истерика, нежелание идти на контакт — признаки проявления характера. Но также подобное поведение малыша может свидетельствовать о начале болезни.
Наиболее сложные ситуации случаются с грудными детьми. Малыши до года не могут внятно объяснить, что их беспокоит. Поэтому родители должны сами выявить причину капризов.
В первую очередь, стоит осмотреть ребёнка внешне: нет ли у него в ротовой полости или в носу инородных предметов, чётко ли прослушивается пульс, дыхание, проверить температуру, оценить цвет и состояние кожных покровов. Малышей грудного возраста часто беспокоят опрелости. Поэтому родители не должны забывать регулярно менять подгузник и пользоваться присыпкой и противовоспалительным кремом.
Если после внешнего осмотра ничего подозрительного не замечено, но малыш продолжает истерику, то надо побеспокоиться о его ежедневных потребностях. Возможно, чадо просто хочет есть, пить, спать или ему пора сменить подгузник.
У детей более старшего возраста (от двух до пяти лет) выявить причину капризов гораздо легче.
В первую очередь, следует измерить температуру, осмотреть горло, оценить состояние кожных покровов, спросить, когда последний раз ходил в туалет.
Не забывайте проветривать помещение и регулярно измерять температуру. Целебное действие на ребенка оказывает сон. Поэтому постарайтесь уложить малыша спать как можно скорее.
Если эти признаки отсутствуют, но беспокойное поведение продолжается, следует уделить ребёнку внимание, проявить заботу, посмотреть любимый мультфильм или просто поиграть. Иногда дети подают сигналы родителям о том, что хотят общения. Но сказать это прямо не могут или не знают как.
Если капризы не прекращаются на протяжении двух-трёх часов, следует вызвать доктора и ни в коем случае не заниматься самолечением. Где бы не находился ребёнок: дома или в детском учреждении, важно помнить о своевременной помощи, от которой зависит здоровье или жизнь маленького человека.