Каприз или болезнь? Врач открыла, почему у детей бывают истерики

Адаптация организма — процесс сложный. Лучше всех привыкают к условиям дети, которые появились на свет здоровыми, вовремя и путем естественного родоразрешения. А вот недоношенные малыши и те, кто родился путем кесарева сечения, привыкают сложнее и дольше. Еще, как оказывается, мальчики чаще страдают от метеозависимости — что коррелирует с более распространенными у них неврологическими патологиями.