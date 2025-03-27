Дефицит 80 млрд: эксперт рассказал, кто оплатит капремонт

— Хорошая идея, но вряд ли это сильно ускорит ремонты. Штрафы — деньги непостоянные: то есть, то нет. Да и суммы могут быть небольшими, особенно если компании будут оспаривать их в судах. Кроме того, даже если средства поступят, важно, чтобы их потратили именно на ремонт, а не на что-то еще. Сейчас капремонт идет по графику, и просто добавить денег — не значит сразу все ускорить. Нужно еще пересматривать приоритеты, — рассказал ВФокусе Mail общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.