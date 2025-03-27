Дефицит 80 млрд: эксперт рассказал, кто оплатит капремонт

Капитальный ремонт многоквартирных домов может быть оплачен из штрафов, уплаченных коммунальными предприятиями. С соответствующей законодательной инициативой выступили депутаты Государственной думы.
Причина появления законопроекта — нехватка денег в региональных фондах. На сегодняшний день требуется около 80 миллиардов рублей. В 2024 году, по данным «Известий», сумма штрафов, которую заплатили управляющие компании, регоператоры по обращению с ТКО и ресурсоснабжающие организации, составила 1,54 миллиарда рублей.
— Один из реальных вариантов, которые мы сейчас прорабатываем, — направить штрафы на финансирование работ по капремонту домов, — отметил депутат Сергей Пахомов.
В прошлом году было отремонтировано 11 920 домов. На эти цели было потрачено почти 105 миллиардов рублей.
— Хорошая идея, но вряд ли это сильно ускорит ремонты. Штрафы — деньги непостоянные: то есть, то нет. Да и суммы могут быть небольшими, особенно если компании будут оспаривать их в судах. Кроме того, даже если средства поступят, важно, чтобы их потратили именно на ремонт, а не на что-то еще. Сейчас капремонт идет по графику, и просто добавить денег — не значит сразу все ускорить. Нужно еще пересматривать приоритеты, — рассказал ВФокусе Mail общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.
Он объяснил и откуда взялся дефицит в 80 миллиардов. Система капремонта накопительная — деньги собираются постепенно, а старые дома требуют ремонта уже сейчас. Кроме этого, цены на материалы и работы растут, а взносы остаются прежними. Есть и проблема с теми, кто не платит взносы. По мнению эксперта, необходимо следить за реализацией средств, в том числе обращаться в жилищную инспекцию. В противном случае деньги могут раствориться в других проблемах.
— Идея неплохая, но чуда не ждите. Без прозрачности и контроля никакие штрафы ситуацию кардинально не изменят, — подытожил Бондарь.