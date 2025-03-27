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Дефицит 80 млрд: эксперт рассказал, кто оплатит капремонт

В 2024 году 105 миллиардов ушло на капитальный ремонт многоквартирных домов, но бюджету не хватает средств на другие проекты. Парламентарии придумали способ, где найти недостающие средства. Эксперт объяснил ВФокусе Mail, как образовался дефицит и что следует делать собственникам, чтобы увидеть долгожданный ремонт.

Даниил Черных
Автор ВФокусе Mail
Источник: РИА "Новости"

Капитальный ремонт многоквартирных домов может быть оплачен из штрафов, уплаченных коммунальными предприятиями. С соответствующей законодательной инициативой выступили депутаты Государственной думы.

Причина появления законопроекта — нехватка денег в региональных фондах. На сегодняшний день требуется около 80 миллиардов рублей. В 2024 году, по данным «Известий», сумма штрафов, которую заплатили управляющие компании, регоператоры по обращению с ТКО и ресурсоснабжающие организации, составила 1,54 миллиарда рублей.

— Один из реальных вариантов, которые мы сейчас прорабатываем, — направить штрафы на финансирование работ по капремонту домов, — отметил депутат Сергей Пахомов.

В прошлом году было отремонтировано 11 920 домов. На эти цели было потрачено почти 105 миллиардов рублей.

— Хорошая идея, но вряд ли это сильно ускорит ремонты. Штрафы — деньги непостоянные: то есть, то нет. Да и суммы могут быть небольшими, особенно если компании будут оспаривать их в судах. Кроме того, даже если средства поступят, важно, чтобы их потратили именно на ремонт, а не на что-то еще. Сейчас капремонт идет по графику, и просто добавить денег — не значит сразу все ускорить. Нужно еще пересматривать приоритеты, — рассказал ВФокусе Mail общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

Он объяснил и откуда взялся дефицит в 80 миллиардов. Система капремонта накопительная — деньги собираются постепенно, а старые дома требуют ремонта уже сейчас. Кроме этого, цены на материалы и работы растут, а взносы остаются прежними. Есть и проблема с теми, кто не платит взносы. По мнению эксперта, необходимо следить за реализацией средств, в том числе обращаться в жилищную инспекцию. В противном случае деньги могут раствориться в других проблемах.

— Идея неплохая, но чуда не ждите. Без прозрачности и контроля никакие штрафы ситуацию кардинально не изменят, — подытожил Бондарь.