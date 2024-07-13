Каплями смыло. Дерматолог пояснила, можно ли облысеть от дождя

Вообще волосы довольно устойчивы. Чаще всего на то, что они выпадают, влияет совсем не дождь и иные внешние факторы, а генетическая предрасположенность и изменения гормонального фона. Андрогенная алопеция обычно приводит к тому, что у мужчин волосы выпадают сначала в области лба, затем проблема переходит на макушку. У женщин в этой ситуации потеря волос идет в зоне лба и темени, а на макушке не встречается. Связано это с тем, что гормоны уменьшают фолликулы в размерах, после чего волос просто выпадает.