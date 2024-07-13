Каплями смыло. Дерматолог пояснила, можно ли облысеть от дождя

Нередко можно услышать мнение, что дожди, которые сегодня льют с неба, едва ли не чисто кислотные. Отсюда и рождается страх, а не навредит ли дождевая вода коже и нельзя ли облысеть, если потоки дождя попадают на волосы.
Есть ли какие-то риски, aif.ru рассказала врач-дерматолог, трихолог, косметолог Татьяна Егорова.
Конечно же, от самого дождя волосы выпасть не могут. Это по сути просто вода. Даже если не совсем чистая, то уж точно не кислотная.
Вообще волосы довольно устойчивы. Чаще всего на то, что они выпадают, влияет совсем не дождь и иные внешние факторы, а генетическая предрасположенность и изменения гормонального фона. Андрогенная алопеция обычно приводит к тому, что у мужчин волосы выпадают сначала в области лба, затем проблема переходит на макушку. У женщин в этой ситуации потеря волос идет в зоне лба и темени, а на макушке не встречается. Связано это с тем, что гормоны уменьшают фолликулы в размерах, после чего волос просто выпадает.
Также фактором риска выпадения волос может стать стресс, когда на волосы негативно влияют гормоны стресса —кортизол и адреналин. Они в равной мере губительны для волос. Ведь в это время еще и все сосуды в тонусе, питание ухудшается.
Неверный уход и слишком агрессивное окрашивание тоже не способствуют здоровью шевелюры.
Чтобы не переживать за то, что волосы могут выпасть от дождя и появится облысение, важно правильно заботиться о волосах, питаться сбалансированно, следить за уровнем своего гормонального фона и вовремя начинать лечение, если отмечаются какие-то сбои. Для тех же, кто верит в «кислотность» дождей, рекомендация может быть одна — не забывать зонтик или пережидать дождь, если зонта нет с собой.