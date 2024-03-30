Капли, ошейник, таблетки. Как защитить питомца от клещей и других паразитов

Существуют как комплексные препараты от внешних и внутренних паразитов (например, от клещей, блох и глистов), так и от определённых паразитов. Они выпускаются либо в виде капель на холку (это единственное место, откуда животное не сможет слизать лекарство), либо в форме таблеток. Выбирать препарат нужно в зависимости от веса и возраста домашнего любимца. Слишком большая дозировка для котёнка или щенка может оказаться токсичной и вызвать отравление. Как правило, обработку проводят дважды с интервалом в 2 недели, но нужно смотреть инструкцию и следовать ей.