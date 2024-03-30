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Капли, ошейник, таблетки. Как защитить питомца от клещей и других паразитов

Клещи опаснее всего для собак, по­скольку способны вызвать пироплазмоз. Животное становится вялым, быстро утомляется, отказывается от еды, у него повышается температура, заболевание поражает печень и почки. Кошки болеют пироплазмозом крайне редко.

Источник: Freepik

Наш эксперт — ветеринар Ангелина Сиротина.

Клещи опаснее всего для собак, по­скольку способны вызвать пироплазмоз. Животное становится вялым, быстро утомляется, отказывается от еды, у него повышается температура, заболевание поражает печень и почки. Кошки болеют пироплазмозом крайне редко.

Собаки

Существуют как комплексные препараты от внешних и внутренних паразитов (например, от клещей, блох и глистов), так и от определённых паразитов. Они выпускаются либо в виде капель на холку (это единственное место, откуда животное не сможет слизать лекарство), либо в форме таблеток. Выбирать препарат нужно в зависимости от веса и возраста домашнего любимца. Слишком большая дозировка для котёнка или щенка может оказаться токсичной и вызвать отравление. Как правило, обработку проводят дважды с интервалом в 2 недели, но нужно смотреть инструкцию и следовать ей.

Кошки

Даже если кошка не гуляет на улице, профилактику проводить нужно. Во-первых, у соседей по лестничной площадке может жить собака. Тогда кошка, случайно выскочив в коридор, может подцепить паразитов от неё. Во-вторых, человек нередко заносит клещей или блох с обувью. Но в большинстве случаев, если кошки живут в квартире, достаточно обработать репеллентом входные коврики от внеш­них паразитов, а от внутренних (например, от глистов) дать таблетки.

В доме несколько животных

Если животных несколько, они могут начать облизывать друг друга и отравиться препаратом, нанесённым на холку. Поэтому животных после обработки нужно держать в разных помещениях.

Препарат не витаминка

Лучше, когда препарат для животного выписывает ветеринар. Он знает, чем ранее переболел питомец, его индивидуальную непереносимость и другие факторы.

Капли. Простое и надёжное средство для собак и кошек. Количество капель зависит от веса животного.

+ Быстрый эффект — капли наносят на холку за день до поездки на дачу.

— Питомца нельзя купать несколько дней. При передозировке возможна интоксикация. Обрабатывать надо ежемесячно.

Инъекции. Высокоэффективные препараты, но применяются тогда, когда ветеринарная помощь недоступна (перед длительным путешествием).

+ Профилактическое и лечебное средство.

— Укол действует лишь 1 месяц. Не рекомендуется применять часто.

Ошейники. Есть те, которые отпугивают клещей, и те, что их уничтожают.

+ Срок действия — до 8 месяцев. Животное можно купать, не снимая ошейник.

— Надевать лучше изредка: химические веще­ства вредят не только клещам, но и питомцу. Возможна аллергия. Нельзя использовать для щенков, котят и беременных животных.

Спрей. Подходит только для обработки собак. Распылять надо против роста шерсти.

+ Начинает работать уже через несколько минут.

— Средство можно наносить только на улице. Питомца нельзя купать несколько дней. Есть противопоказания.

Таблетки. Необходима рекомендация ветеринара.

+ Клещи будут не страшны уже через 12 часов. Питомец на заболеет ни пиро­плазмозом, ни бабезиозом. Собаку можно купать.

— Клещ всё равно напьётся крови и оставит ранку на теле.

Шампуни. Ими пользуются, когда клещ уже находится на теле.

+ Менее токсичны, чем другие препараты.

— За один раз всех кровососов истребить не получится. После купания нужно вычесать питомца расчёской с частыми зубьями.