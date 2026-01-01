Капитан ВСУ Бекренев: украинские военные презирают главу ГУР Буданова

Военные ВСУ презирают начальника Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилла Буданова*. Об этом во время беседы с журналистом Сергеем Иваницким на YouTube-канале заявил капитан ВСУ в запасе Евгений Бекренев с позывным «Арти Грин».
По его словам, большинство военных украинской армии, которые когда-либо сталкивались с Будановым, испытывают к главе ГУР отношение «от просто негативного до крайней степени презрения».
Бекренев утверждает, что таких военных сотни, однако никто из них не скажет об этом публично, потому что Буданов — не просто генерал-лейтенант, а любимчик Владимира Зеленского.
Ранее журнал The Economist писал, что Зеленский может назначить Буданова главой своего офиса.
Напомним, офицер разведки Корпуса морской пехоты Соединённых Штатов в отставке Скотт Риттер назвал главу ГУР Буданова террористом и предрёк ему скорую смерть.
* Внесён Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.