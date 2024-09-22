Капибара Корица вернулась в Шропширский зоопарк

14 сентября из зоопарка Hoo Zoo and Dinosaur World в английском графстве Шропшир сбежала капибара по кличке Корица — всеобщая любимица. Мы рассказывали об этой грустной новости — сотрудники зоопарка бросили все силы на поиски и просили неравнодушных жителей графства быть начеку, отслеживая всех необычных капибар в окрестностях.
Дерзкую 25-килограммовую беглянку разыскивало 20 человек и специальный дрон с тепловизором, и спустя неделю поиски принесли результаты: как сообщает The Guardian, в пятницу свободолюбивый грызун был обнаружен всего лишь в 250 метрах от своего вольера.
Сотрудники зоопарка пытались выманить капибару ее любимыми лакомствами — яблоками и грушами, приманивали Корицу капибарьими звуками и запахами, и в конце концов даже стали использовать дрон с тепловым зрением, но все безуспешно.
За это время Корица стала мировой знаменитостью, а о ее пропаже написали СМИ по всему земному шару.
В конце концов беглянку обнаружила совладелица зоопарка Бекки Доррелл — она обнаружила следы Корицы, прошла по ним до ближайшего пруда, окруженного кустистыми зарослями, и предложила прочесать берег. Семь сотрудников зоопарка, сжимая кольцо, смогли схватить зверька, посадить в клетку и вернуть в зоопарк.
Второй совладелец зоопарка, Уилл Доррелл, рассказал радио BBC, что капибара выглядит здоровой и довольной: «Она жила свою лучшую жизнь — место, где мы ее нашли, это настоящий капибарий рай», сообщил Уилл. Доррел также прибавил, что сотрудники зоопарка несут ответственность перед окружающей средой и не могут оставить капибару на воле, поскольку она не является коренным обитателем Британских островов.
Он добавил, что Корица не расстроилась из-за возвращения в зоопарк. Беглянка была рада снова увидеться с братом, с которым они сидят в одном вольере, а на выходных ее проверил ветеринар, чтобы убедиться, что капибара не подцепила в пруду какую-нибудь заразу. Уилл уверен, что в зоопарке Корице гораздо лучше, потому что здесь за ней все время следят специалисты и в случае чего беглянке будет оказана квалифицированная помощь, чтобы ее жизнь была максимально долгой и безмятежной.
Он также поразился тому, как много внимания оказалось приковано к Корице, но заверил, что здоровье и комфорт капибары для зоопарка гораздо важнее, чем возможность как-либо нажиться на популярности зверька.
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