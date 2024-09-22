Капибара Корица вернулась в Шропширский зоопарк

Он добавил, что Корица не расстроилась из-за возвращения в зоопарк. Беглянка была рада снова увидеться с братом, с которым они сидят в одном вольере, а на выходных ее проверил ветеринар, чтобы убедиться, что капибара не подцепила в пруду какую-нибудь заразу. Уилл уверен, что в зоопарке Корице гораздо лучше, потому что здесь за ней все время следят специалисты и в случае чего беглянке будет оказана квалифицированная помощь, чтобы ее жизнь была максимально долгой и безмятежной.