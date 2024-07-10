Канун Петрова дня. Что можно и что нельзя делать 11 июля 2024 года

Образ относится к 716 году. Он связан с историей чудесного спасения святого Иоанна Дамаскина. Его клеветнически обвинили в помощи Византии и за это отрубили правую руку и вывесили ее на городской площади. Но с ним случилось чудо, и рука чудесным образом вернулась к хозяину. В благодарность он отлил серебряную кисть и прикрепил ее к иконе Богоматери. Тогда этот образ и получил название «Троеручицы». Сам святой удалился в обитель святого Саввы Освещенного вместе с иконой и принял иноческий постриг.