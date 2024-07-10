Канун Петрова дня. Что можно и что нельзя делать 11 июля 2024 года

11 июля 2024 года чтут память основателей Спасо-Преображенского Валаамского монастыря, преподобных Сергия и Германа, а также чтится икона Богоматери Троеручица. В народе 11 июля называлось Крапивным заговенье. Этот день — последний день Петрова поста — он предшествует Петрову дню.
Кто такие преподобные Сергий и Герман?
Церковное предание говорит, что священники Сергий и Герман, жившие в X веке, перешли из Греции в Нижний Новгород вместе с первыми православными миссионерами. На Руси они основали Спасо-Преображенский Валаамский монастырь. Больше ничего о них неизвестно, потому что все свидетельства об их жизни были утрачены после разграбления обители и утраты ее богатейшей библиотеки.
В 1755 году тогдашним игуменом Ефремом на территории монастыря был выстроен новый деревянный соборный храм, в котором имелся придел преподобных Сергия и Германа.
В 1819 году, 20 октября, Святейшим Синодом было предписано общероссийское почитание Валаамских угодников и определены дни церковного празднования их памяти —11 июля и 24 сентября.
Мощи преподобных Сергия и Германа и ныне хсохраняются в Спасо-Преображенском Соборе Валаамского монастыря. Свидетельством благодатной молитвенной помощи преподобных являются многочисленные чудеса, явленные по вере просящих и молящихся.
Что за икона Божией Матери «Троеручица»
Название «Троеручица» этот образ получил, потому что внизу образа с традиционным изображением Иисуса на руках у Богоматери, под правой рукой девы Марии видна еще третья рука, составляющая часть оклада иконы.
Образ относится к 716 году. Он связан с историей чудесного спасения святого Иоанна Дамаскина. Его клеветнически обвинили в помощи Византии и за это отрубили правую руку и вывесили ее на городской площади. Но с ним случилось чудо, и рука чудесным образом вернулась к хозяину. В благодарность он отлил серебряную кисть и прикрепил ее к иконе Богоматери. Тогда этот образ и получил название «Троеручицы». Сам святой удалился в обитель святого Саввы Освещенного вместе с иконой и принял иноческий постриг.
В России списки иконы Божией Матери «Троеручица» находится в Спасо-Преображенском соборе города Чернигова и в Москве — в храме Успения Пресвятой Богородицы в Гончарах, на Болгарском подворье.
Что можно делать 11 июля 2024 года?
Принято собирать крапиву и готовить из нее щи, пироги с ней, салаты.
В этот день принято до самого утра веселиться и радоваться приходу Дня Петра и Павла.
Считается, что сны накануне Петрова дня — вещие.
В канун Петрова дня (12 июля — День апостолов Петра и Павла) молодежь долго не ложилась спать — веселилась почти до самого утра. Водили хороводы, пели песни, играли. Кроме того, искали цветущее растение «Петров крест». Тот, кто вырвет его с корнем, получит небывалую удачу. Считалось, что корень и от любой напасти избавит, и к кладу приведет.
Что нельзя делать 11 июля 2024 года?
- Нельзя стричься, особенно этот запрет касается детей.
- Нельзя спать днем.
- Нельзя играть свадьбы.
- Нельзя брать и давать деньги в долг, тратить крупные суммы.