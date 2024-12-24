Канун католического Рождества: традиции, история праздника, чего нельзя делать

В этот день обычно дом приводят в порядок, надевают праздничную одежду. Встреча Рождества начинается с вечерней мессы в храме, которая проходит в ночь с 24 на 25 декабря. На богослужении выносят Христа-младенца, кладут его в ясли. После этого прихожане едут домой, садятся всей семьей за праздничный стол и преломляют рождественский хлеб — облатку. При этом должно быть накрыто не менее 12 блюд. Эта цифра символизирует количество апостолов. За столом обычно есть пустые места — они символизируют членов семьи, которые по каким-то причинам не могут присутствовать на празднике. В этот день принято дарить подарки детям — все-таки канун Рождества.