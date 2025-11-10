Популярные темы
Политолог: что ждет Николя Саркози после выхода из тюрьмы

Николя Саркози, ставший первым за полвека экс-президентом Франции, оказавшимся за решеткой, вышел на свободу спустя 20 дней заключения по скандальному «ливийскому делу». Осужденный на пять лет за финансирование предвыборной кампании 2007 года со стороны режима Каддафи, политик теперь переведен под домашний арест. Заведующий сектором ИМЭМО РАН Павел Тимофеев объяснил ВФокусе Mail, как этот прецедент ставит под вопрос независимость французской судебной системы.

Дарья Баева
Автор ВФокусе Mail
Источник: Reuters

Кошмар наяву

Экс-президент Франции Николя Саркози освобожден из тюрьмы Ла-Санте после трех недель заключения, получив право отбывать наказание под домашним арестом. Решение парижского апелляционного суда положило конец тяжелому периоду, который сам политик охарактеризовал не иначе как «изнурительный кошмар».

В понедельник утром Саркози, одетый в темно-синий костюм, предстал перед судом в окружении адвокатов по видеосвязи: «Я никогда не мог себе представить, что в 70 лет окажусь в тюрьме. Это испытание оставляет след на любом заключенном», — заявил он.

После освобождения Саркози покинул тюрьму в автомобиле с тонированными стеклами в сопровождении полицейских мотоциклистов. Условия содержания в Ла-Санте были крайне напряженными, если сравнивать с привычными для экс-президента интерьерами.

Он находился в одиночной камере площадью 9 м² с собственным санузлом, при этом соседнюю камеру занимали двое телохранителей. По данным французского издания Le Point, политик питался только йогуртами, опасаясь отравления или того, что кто-то плюнет в его еду. Адвокат Кристоф Ингрейн сообщил о том, что в тюрьме Саркози угрожали смертью, он слышал крики по ночам, не мог спать даже в берушах и один раз «был вынужден срочно вмешаться, когда заключенный в соседней камере нанес себе увечья».

Несмотря на освобождение, юридические проблемы экс-президента на этом не заканчиваются. Он продолжает настаивать на своей невиновности по делу о получении финансирования от режима Каддафи для президентской кампании 2007 года и уже подал апелляцию на пятилетний приговор. Основные слушания назначены на весну 2026 года, а пока экс-президент вернулся в свой дом в Париже к жене и детям.

Теперь Саркози запрещено покидать территорию Франции, контактировать с другими фигурантами «ливийского дела» и представителями Министерства юстиции. Последнее условие напрямую связано со скандальным визитом министра юстиции Жеральда Дарманена в тюрьму — этот шаг был раскритикован судейским сообществом как подрывающий независимость судебной власти.

Каникулы строгого режима

По мнению заведующего сектором региональных проблем и конфликтов ИМЭМО РАН Павла Тимофеева, смягчение условий содержания экс-президента Франции Николя Саркози свидетельствует о задействовании всех доступных политических ресурсов.

«Он подключил все возможности, чтобы превратить тюремное заключение в “каникулы строгого режима”», — отметил эксперт. Созданный прецедент, по его словам, ставит серьезные вопросы о состоянии судебной системы Франции.

«Формулировка, по которой Саркози был осужден, вызывает вопросы. Непонятно, что такое “преступное сообщество”, кто в него входил, как оно работало. Эта формулировка скорее затемняет суть обвинения, чем проясняет его», — добавил он.

Что касается политических перспектив Николя Саркози, то политолог Тимофеев скептически оценил возможность его возвращения во французскую политику.

«Для большей части аудитории он из категории “сбитых летчиков”, — отметил эксперт. — Очень маловероятно, что во Франции сложатся условия для его возвращения в большую политику». Политолог подчеркнул, что с момента президентства Саркози прошло уже три электоральных цикла, а его политические рейтинги остаются невысокими, несмотря на сохраняющуюся поддержку со стороны правого лагеря. Эта оценка указывает на существенное изменение политического ландшафта Франции и постепенное угасание влияния бывшего президента.