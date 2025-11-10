Политолог: что ждет Николя Саркози после выхода из тюрьмы

Он находился в одиночной камере площадью 9 м² с собственным санузлом, при этом соседнюю камеру занимали двое телохранителей. По данным французского издания Le Point, политик питался только йогуртами, опасаясь отравления или того, что кто-то плюнет в его еду. Адвокат Кристоф Ингрейн сообщил о том, что в тюрьме Саркози угрожали смертью, он слышал крики по ночам, не мог спать даже в берушах и один раз «был вынужден срочно вмешаться, когда заключенный в соседней камере нанес себе увечья».