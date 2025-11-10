Политолог: что ждет Николя Саркози после выхода из тюрьмы

Кошмар наяву
Экс-президент Франции Николя Саркози освобожден из тюрьмы Ла-Санте после трех недель заключения, получив право отбывать наказание под домашним арестом. Решение парижского апелляционного суда положило конец тяжелому периоду, который сам политик охарактеризовал не иначе как «изнурительный кошмар».
В понедельник утром Саркози, одетый в темно-синий костюм, предстал перед судом в окружении адвокатов по видеосвязи: «Я никогда не мог себе представить, что в 70 лет окажусь в тюрьме. Это испытание оставляет след на любом заключенном», — заявил он.
После освобождения Саркози покинул тюрьму в автомобиле с тонированными стеклами в сопровождении полицейских мотоциклистов. Условия содержания в Ла-Санте были крайне напряженными, если сравнивать с привычными для экс-президента интерьерами.
Он находился в одиночной камере площадью 9 м² с собственным санузлом, при этом соседнюю камеру занимали двое телохранителей. По данным французского издания Le Point, политик питался только йогуртами, опасаясь отравления или того, что кто-то плюнет в его еду. Адвокат Кристоф Ингрейн сообщил о том, что в тюрьме Саркози угрожали смертью, он слышал крики по ночам, не мог спать даже в берушах и один раз «был вынужден срочно вмешаться, когда заключенный в соседней камере нанес себе увечья».
Несмотря на освобождение, юридические проблемы экс-президента на этом не заканчиваются. Он продолжает настаивать на своей невиновности по делу о получении финансирования от режима Каддафи для президентской кампании 2007 года и уже подал апелляцию на пятилетний приговор. Основные слушания назначены на весну 2026 года, а пока экс-президент вернулся в свой дом в Париже к жене и детям.
Теперь Саркози запрещено покидать территорию Франции, контактировать с другими фигурантами «ливийского дела» и представителями Министерства юстиции. Последнее условие напрямую связано со скандальным визитом министра юстиции Жеральда Дарманена в тюрьму — этот шаг был раскритикован судейским сообществом как подрывающий независимость судебной власти.
Каникулы строгого режима
По мнению заведующего сектором региональных проблем и конфликтов ИМЭМО РАН Павла Тимофеева, смягчение условий содержания экс-президента Франции Николя Саркози свидетельствует о задействовании всех доступных политических ресурсов.
«Он подключил все возможности, чтобы превратить тюремное заключение в “каникулы строгого режима”», — отметил эксперт. Созданный прецедент, по его словам, ставит серьезные вопросы о состоянии судебной системы Франции.
«Формулировка, по которой Саркози был осужден, вызывает вопросы. Непонятно, что такое “преступное сообщество”, кто в него входил, как оно работало. Эта формулировка скорее затемняет суть обвинения, чем проясняет его», — добавил он.
Что касается политических перспектив Николя Саркози, то политолог Тимофеев скептически оценил возможность его возвращения во французскую политику.
«Для большей части аудитории он из категории “сбитых летчиков”, — отметил эксперт. — Очень маловероятно, что во Франции сложатся условия для его возвращения в большую политику». Политолог подчеркнул, что с момента президентства Саркози прошло уже три электоральных цикла, а его политические рейтинги остаются невысокими, несмотря на сохраняющуюся поддержку со стороны правого лагеря. Эта оценка указывает на существенное изменение политического ландшафта Франции и постепенное угасание влияния бывшего президента.