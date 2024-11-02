Канье Уэст выпустит документальный фильм с бюджетом $1 млрд

Канье Уэст снял документальный фильм о собственной жизни. Фильм получил название In Whose Name? («Во имя кого?»), сообщает Variety.
Съемки фильма продолжались шесть лет. В картину войдут ранее не публиковавшиеся архивные кадры из жизни артиста. Проморолик проекта запланирован к выпуску на 7 ноября. Вместе с рэпером над созданием картины работает 18-летний режиссер Николас Баллестерос.
По данным Variety, бюджет картины составляет $1 млрд. Для сравнения, бюджет фильма «Джокер: Безумие на двоих» составил $200 млн, а на фильм «Дюна: Часть вторая» потратили $190 млн. Несмотря на огромный бюджет, для съемок фильма о Канье Уэсте использовался только iPhone.
В синопсисе указано, что в фильме артист будет исследовать свои взлеты и падения, а также поделится со зрителем своими провокационными идеями и творческими замыслами. Проект обещает показать «неприукрашенные аспекты жизни знаменитостей».
«Фильм рассказывает о том, как Йе стал самым богатым чернокожим человеком в американской истории, и о том, почему суперзвезда рискнул всем, что у него было, во имя свободы», — говорится в синопсисе проекта.
В настоящий момент фильм находится на стадии постпродакшна. Права на международную дистрибуцию представляют компании Utopia и Goodfellas. Вице-президент по продажам Utopia Мари Зенитер и глава отдела продаж Goodfellas Ева Дидерикс выразили уверенность в том, что проект вызовет широкий интерес. По их словам, фильм поднимает темы славы, религии и власти. Он не навязывает зрителям определенного мнения, а предлагает им самим сделать выводы об увиденном. Дополнительные подробности о фильме и дата премьеры будут объявлены позднее.
Это не первая документальная картина о Канье Уэсте. В 2022 году на Netflix вышел трехсерийный фильм под названием «Jeen-yuhs: Трилогия Канье». Оператором и режиссером картины стал друг рэпера Куди. На протяжении многих лет он снимал жизнь артиста: в частности, его первые шаги в шоу-бизнесе и в музыкальной индустрии, знакомство с Jay-Z, Фаррелом Уильямсом и другими хип-хоп артистами, а также личную жизнь, включая кризис после автомобильной аварии 2002 года и взаимоотношения с матерью Дондой Уэст.
В прошлом году вокруг рэпера развернулось несколько крупных скандалов. В частности, он выступил с антисемитскими заявлениями, после чего бренд Adidas разорвал с ним контракт, а сам рэпер за один день лишился $2 млрд и потерял статус миллиардера. Затем он принес свои извинения в Instagram (владелец соцсети, компания Meta, признана в России экстремистской и запрещена). 29 октября 2024 года стало известно, что исполнительный директор Adidas заявил, что спор с рэпером «остался в прошлом» и что запасы кроссовок Yeezy будут проданы к концу года.