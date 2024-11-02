Канье Уэст выпустит документальный фильм с бюджетом $1 млрд

В прошлом году вокруг рэпера развернулось несколько крупных скандалов. В частности, он выступил с антисемитскими заявлениями, после чего бренд Adidas разорвал с ним контракт, а сам рэпер за один день лишился $2 млрд и потерял статус миллиардера. Затем он принес свои извинения в Instagram (владелец соцсети, компания Meta, признана в России экстремистской и запрещена). 29 октября 2024 года стало известно, что исполнительный директор Adidas заявил, что спор с рэпером «остался в прошлом» и что запасы кроссовок Yeezy будут проданы к концу года.