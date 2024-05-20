Канье Уэст восхитился творчеством Гоши Рубчинского

«Вся одежда Гоши для YZY — вот что меня сейчас больше всего восхищает (в мире моды и культуры. — РБК Life). Это как сбывшаяся мечта, ведь я был одержим его творчеством, когда создавал люксовую линейку YZY. Я тогда изучал в интернете все вещи Гоши», — говорит Канье Уэст.