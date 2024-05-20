Канье Уэст восхитился творчеством Гоши Рубчинского

Канье Уэст высказался о работе с Гошей Рубчинским. Рэпер признался, что был «одержим» творчеством российского дизайнера. Мнением он поделился в беседе с Hypebeast.
«Вся одежда Гоши для YZY — вот что меня сейчас больше всего восхищает (в мире моды и культуры. — РБК Life). Это как сбывшаяся мечта, ведь я был одержим его творчеством, когда создавал люксовую линейку YZY. Я тогда изучал в интернете все вещи Гоши», — говорит Канье Уэст.
В декабре прошлого года стало известно о том, что Гошу Рубчинского назначили главным дизайнером бренда обуви и одежды Yeezy Канье Уэста.
«Приход легендарного российского дизайнера в Yeezy, ведущий мировой бренд в музыке и моде, — важная веха в истории дизайна», — говорилось в посте на странице Канье Уэста в X (бывший Twitter, недоступен на территории России).
В марте 2024 года Рубчинский и Уэст выпустили первую совместную коллекцию. На сайте бренда рэпера появились вещи с надписью на русском языке «Черные псы». Каждый предмет гардероба стоил $20 (примерно 1,8 тыс. руб.).
В 2018 году Рубчинский сделал эскиз татуировки для Канье Уэста. Рисунок представлял собой надпись «Saint West» — это имя сына рэпера и его бывшей супруги Ким Кардашьян.
Ранее бренд Уэста сотрудничал с Adidas. В октябре 2022 года компания разорвала контракт с музыкантам после его антисемитских высказываний и интервью, в которых тот рассуждал о конспирологии.
Гоша Рубчинский представил свою первую коллекцию «Империя зла» в 2008 году на стадионе «Сокольники». Он разглядел потенциал в уличной моде и эстетике 1990-х. В 2016 году Рубчинский попал в список Business of Fashion «500 самых влиятельных людей в модной индустрии». Дизайнер ввел моду на надписи кириллицей. В его одежде можно было увидеть Кендалл Дженнер, Рами Малека, Трэвиса Скотта, ASAP Rocky, Риту Ору, Джастина Бибера и самого Канье Уэста.