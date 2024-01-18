Канье Уэст «удалил» зубы и заменил их титановым протезом за $850 000

Источник: Соцсети

Канье Уэст опубликовал новое фото в сторис своего Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России), чем вызвал бурные обсуждения в Сети.

46-летний рэпер выложил снимок, на котором продемонстрировал новую улыбку с серебристой накладкой на все зубы. В следующей сторис он опубликовал изображение персонажа Челюсти из серии фильмов о Джеймсе Бонде, как бы сравнивая себя с ним.

Издание Daily Mail со ссылкой на свои источники сообщило, что якобы артист удалил все зубы и заменил их на титановые имплантаты за $850 тыс. По словам инсайдера, «новые зубы» Уэста оказались «дороже бриллиантов» — они были разработаны специально для него и не имеют аналогов. Daily Mail добавляет, что новые зубные протезы звезде установил доктор Томас Коннелли в Беверли-Хиллз, а протезы создал Наоки Хаяши.

Однако портал Complex в свою очередь утверждает, что на самом деле Канье Уэст прошел процедуру под названием «несъемное протезирование». Она означает, что на зубы пациента фиксируются гриллзы. Но они действительно были разработаны Уэстом совместно со своим врачом и изготовлены из сплава титана, палладия, платины и других драгоценных металлов.

Новые фото рэпера и новость о титановых протезах вызвала насмешки в Сети. Интернет-пользователи в комментариях пишут, что «знаменитости идут на все, чтобы привлечь к себе внимание», «богатым так скучно». А кто-то пошутил, что музыкант обернул зубы оберткой от жвачки.

К слову, титановые протезы Уэста — не первый случай, когда он «создает» собственные зубы. Еще в 2010 году он заявил, что ему удалили нижние зубы и заменили их бриллиантами. Правда, это тоже оказались гриллзы.

Ранее Канье Уэст опубликовал новые фотографии супруги Бьянки Цензори, на которых та одета в крайне провокационные образы, — например, в меховом лифе и стрингах, а также черном боди, которое еле прикрывает грудь. Таким образом артист показал, в чем его любимая будет ходить в новом году.

В середине декабря прошлого года рэпер объявил о назначении российского дизайнера Гоши Рубчинского главным дизайнером его бренда обуви и одежды Yeezy. До этого бренд Уэста сотрудничал с Adidas, но в октябре 2022 года компания решила разорвать контракт с рэпером после его антисемитских высказываний и интервью, в которых музыкант говорил о конспирологических теориях.