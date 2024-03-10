Канье Уэст совместно с Гошей Рубчинским выпустили коллекцию «Черные псы»

Комментируя это назначение, эксперт моды, телерадиоведущий Владислав Лисовец отметил, что российский дизайнер выведет этот бренд на новый уровень. По его словам, Рубчинский был одним из самых популярных и востребованных дизайнеров среди молодежи, поэтому этот тандем будет новым витком в мире моды.