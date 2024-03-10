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Канье Уэст совместно с Гошей Рубчинским выпустили коллекцию «Черные псы»

Рэпер Канье Уэст совместно с российским дизайнером Гошей Рубчинским выпустили новую коллекцию одежды «Черные псы». Анонс состоялся в соцсети Instagram (принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской, запрещена в РФ) 9 марта.
Источник: РИА "Новости"

В ней представлены футболки, джоггеры, худи и носки серого и черного цветов. Стоимость вещей — $20.

Примечательно, что на каждой вещи есть надпись на кириллице «Черные псы».

Рубчинский в середине декабря 2023 года был объявлен новым креативным директором бренда Yeezy, созданного Уэстом.

Комментируя это назначение, эксперт моды, телерадиоведущий Владислав Лисовец отметил, что российский дизайнер выведет этот бренд на новый уровень. По его словам, Рубчинский был одним из самых популярных и востребованных дизайнеров среди молодежи, поэтому этот тандем будет новым витком в мире моды.