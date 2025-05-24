Кандидат в президенты Польши положил под губу, предположительно, снюс

На кадрах видно, как Навроцкий, слушая оппонента, кладет под губу небольшой предмет. После эфира политик объяснил, что это была жевательная резинка, но его заявление не остановило критику. Видео опубликовал Telegram-канал Mash, вызвав волну обсуждений.