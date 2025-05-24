Кандидат в президенты Польши положил под губу, предположительно, снюс

На кадрах видно, как Навроцкий, слушая оппонента, кладет под губу небольшой предмет. После эфира политик объяснил, что это была жевательная резинка, но его заявление не остановило критику. Видео опубликовал Telegram-канал Mash, вызвав волну обсуждений.
Противники Навроцкого использовали инцидент для обвинений в «никотиновой зависимости».
«Если кандидат не может контролировать свои привычки на публике, как он будет управлять страной?» — заявил представитель конкурирующей партии.
Польское издание Gazeta Prawna отмечает, что скандал набрал обороты в соцсетях, где пользователи сравнили жест Навроцкого с использованием снюса — популярного в Европе бездымного табака.
24 мая Кароль Навроцкий предложил своему оппоненту Рафалу Тшасковскому пройти совместный тест на наличие наркотических веществ в организме.