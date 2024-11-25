Канделябры маркизы де Помпадур нашли в британской гостинице

Эксперт по итальянской и французской мебели Жоау Магальяйнш полагает, что подсвечники изготовил скульптор Жак Каффьери — он сопоставил их с очень похожими светильниками, которые принадлежали королевскому двору в XVIII веке и были заказаны де Помпадур. Подписи мастера на четырех светильниках в британском замке нет, но эксперт сразу решил, что они тоже изготовлены рукой Каффьери.