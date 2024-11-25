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Канделябры маркизы де Помпадур нашли в британской гостинице

Каждый из настенных светильников любовницы французского короля оценивают в миллион фунтов.

Георгий Мазуркевич
Автор ВФокусе Mail

Поместье Суинтон в Йоркшире много столетий принадлежало местной аристократии. Первые постройки там заложили еще в конце XVII века, затем это место было частной резиденцией, а с 2001 года в замке открыли элитный отель.

Стены поместья украшены богато и со вкусом: старинная мебель, живопись, ковры и другие предметы роскоши. Однако, в последнее время все внимание прессы устремлено на светильники в замке: как оказалось, они гораздо ценнее, чем думали их владельцы.

Историю канделябров рассказала газета The Guardian. Настенные бронзовые позолоченные светильники украшали гостиную поместья 140 лет.

Они имеют высоту почти в метр и выглядят как переплетающиеся ветви дерева, украшенные листьями, ягодами и херувимами.

До недавнего времени канделябры считали качественными репродукциями с неизвестного оригинала, но аукционный дом Sotheby’s, проследивший историю подсвечников, теперь уверенно утверждает, что они принадлежали фаворитке короля Франции Людовика XV, маркизе де Помпадур.

Эксперт по итальянской и французской мебели Жоау Магальяйнш полагает, что подсвечники изготовил скульптор Жак Каффьери — он сопоставил их с очень похожими светильниками, которые принадлежали королевскому двору в XVIII веке и были заказаны де Помпадур. Подписи мастера на четырех светильниках в британском замке нет, но эксперт сразу решил, что они тоже изготовлены рукой Каффьери.

После 9-месячного изучения накладных и купчих во французских архивах Жоау, по его словам, удалось отследить историю этих предметов убранства. Сперва они украшали Версальский дворец, затем Шато де Креси в Дрё — это имение к западу от Парижа подарил маркизе король.

Жанна-Антуанетта Пуассон, или маркиза де Помпадур, была дворцовой фрейлиной, а затем официальной фавориткой Людовика XVI, а еще его близкой советницей, и в течение 20 лет имела огромное влияние на культуру и жизнь Франции.

Она покровительствовала многим художникам, литераторам и философам (в том числе, например, Вольтеру), способствовала открытию знаменитой Севрской фарфоровой мануфактуры.

Маркиза сохраняла свое влияние даже после того, как король предпочел ей более молодых любовниц, и занимала видное положение в обществе вплоть до своей смерти от туберкулеза в 1764 году.

Популярность в Европе пышного стиля рококо — тоже во многом ее заслуга: все свои 15 резиденций де Помпадур обставила именно в таком стиле. Самым роскошным залом специалисты считают Большой салон в Шато де Креси, где маркиза собирала виднейших интеллектуалов своего времени. Прямоугольный зал площадью в 153 м² был наполнен роскошной мебелью под стать его грандиозным размерам.

Расточительность французской короны тех лет порой вынуждала аристократов расставаться с любимыми игрушками: в 1757 году маркиза продала Шато де Креси целиком герцогу де Пентьевру, баснословно богатому правнуку Людовика XIV.

Во время Великой французской революции все имущество герцога было национализировано, и след светильников на некоторое время обрывался.

Далее Магальяйнш обнаружил их уже по другую сторону Ла-Манша: в 1844 году эти канделябры украшали Южную гостиную особняка второго графа Лонсдейла в Лондоне. Граф был горячим поклонником французской мебели и предметов интерьера.

В 1887 году канделябры ушли с молотка за 1280 фунтов стерлингов на аукционе и переехали в свое нынешнее место обитания: новый владелец повесил их с двух сторон от камина в гостиной.

Теперь они снова выставлены на аукцион по цене 1 миллион фунтов: торги пройдут 4 декабря.

Магальянш обращает внимание, что возможность приобрести столь изысканные украшения для своей гостиной выпадает нечасто: эксперт называет их «прекрасными, монументальными и очень смелыми», и уверен, что любой, кто их купит, тоже сможет почувствовать себя покровителем искусств — почти таким же, как маркиза де Помпадур.

Ранее рассказывали, что на аукцион выставят грандиозный витраж от «Тиффани».