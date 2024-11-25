Канделябры маркизы де Помпадур нашли в британской гостинице

Поместье Суинтон в Йоркшире много столетий принадлежало местной аристократии. Первые постройки там заложили еще в конце XVII века, затем это место было частной резиденцией, а с 2001 года в замке открыли элитный отель.
Стены поместья украшены богато и со вкусом: старинная мебель, живопись, ковры и другие предметы роскоши. Однако, в последнее время все внимание прессы устремлено на светильники в замке: как оказалось, они гораздо ценнее, чем думали их владельцы.
Историю канделябров рассказала газета The Guardian. Настенные бронзовые позолоченные светильники украшали гостиную поместья 140 лет.
До недавнего времени канделябры считали качественными репродукциями с неизвестного оригинала, но аукционный дом Sotheby’s, проследивший историю подсвечников, теперь уверенно утверждает, что они принадлежали фаворитке короля Франции Людовика XV, маркизе де Помпадур.
Эксперт по итальянской и французской мебели Жоау Магальяйнш полагает, что подсвечники изготовил скульптор Жак Каффьери — он сопоставил их с очень похожими светильниками, которые принадлежали королевскому двору в XVIII веке и были заказаны де Помпадур. Подписи мастера на четырех светильниках в британском замке нет, но эксперт сразу решил, что они тоже изготовлены рукой Каффьери.
После 9-месячного изучения накладных и купчих во французских архивах Жоау, по его словам, удалось отследить историю этих предметов убранства. Сперва они украшали Версальский дворец, затем Шато де Креси в Дрё — это имение к западу от Парижа подарил маркизе король.
Она покровительствовала многим художникам, литераторам и философам (в том числе, например, Вольтеру), способствовала открытию знаменитой Севрской фарфоровой мануфактуры.
Маркиза сохраняла свое влияние даже после того, как король предпочел ей более молодых любовниц, и занимала видное положение в обществе вплоть до своей смерти от туберкулеза в 1764 году.
Популярность в Европе пышного стиля рококо — тоже во многом ее заслуга: все свои 15 резиденций де Помпадур обставила именно в таком стиле. Самым роскошным залом специалисты считают Большой салон в Шато де Креси, где маркиза собирала виднейших интеллектуалов своего времени. Прямоугольный зал площадью в 153 м² был наполнен роскошной мебелью под стать его грандиозным размерам.
Расточительность французской короны тех лет порой вынуждала аристократов расставаться с любимыми игрушками: в 1757 году маркиза продала Шато де Креси целиком герцогу де Пентьевру, баснословно богатому правнуку Людовика XIV.
Во время Великой французской революции все имущество герцога было национализировано, и след светильников на некоторое время обрывался.
Далее Магальяйнш обнаружил их уже по другую сторону Ла-Манша: в 1844 году эти канделябры украшали Южную гостиную особняка второго графа Лонсдейла в Лондоне. Граф был горячим поклонником французской мебели и предметов интерьера.
В 1887 году канделябры ушли с молотка за 1280 фунтов стерлингов на аукционе и переехали в свое нынешнее место обитания: новый владелец повесил их с двух сторон от камина в гостиной.
Теперь они снова выставлены на аукцион по цене 1 миллион фунтов: торги пройдут 4 декабря.
Магальянш обращает внимание, что возможность приобрести столь изысканные украшения для своей гостиной выпадает нечасто: эксперт называет их «прекрасными, монументальными и очень смелыми», и уверен, что любой, кто их купит, тоже сможет почувствовать себя покровителем искусств — почти таким же, как маркиза де Помпадур.
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