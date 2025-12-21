«Канцлер войны, уходи!»: Толпа сорвала визит Мерца на поминальную службу

Поминальная служба была посвящена трагедии, произошедшей в декабре прошлого года, когда автомобиль на высокой скорости въехал в толпу людей на рождественском рынке. Сообщалось об 11 погибших, местные власти квалифицировали происшествие как теракт. Позже стало известно, что немецкая полиция задержала водителя. Им оказался выходец из Саудовской Аравии.