«Канцлер войны, уходи!»: Толпа сорвала визит Мерца на поминальную службу

В Магдебурге толпа освистала канцлера Германии Фридриха Мерца, который приехал на поминальную службу по жертвам теракта на рождественском рынке. Люди выкрикивали оскорбления и требовали, чтобы он покинул место церемонии.

Источник: Reuters

Крики «Канцлер войны! Убирайся отсюда!» прозвучали прямо во время мероприятия. Атмосфера быстро накалилась, визит политика сопровождался громким недовольством собравшихся.

Поминальная служба была посвящена трагедии, произошедшей в декабре прошлого года, когда автомобиль на высокой скорости въехал в толпу людей на рождественском рынке. Сообщалось об 11 погибших, местные власти квалифицировали происшествие как теракт. Позже стало известно, что немецкая полиция задержала водителя. Им оказался выходец из Саудовской Аравии.