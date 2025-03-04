Канцерогены везде: может ли кухонная утварь из черного пластика навредить здоровью

Профессор репродуктивных наук Трейси Вудрафф из Калифорнийского университета в Сан-Франциско предупредила, что содержащиеся в черном пластике вещества могут быть опасны, независимо от того, какую их дозу получил человек. Считается, что безопасным количеством является воздействие 420 тысяч нанограммов бромированного антипирена, который содержится в кухонной утвари. Однако Вудрафф полагает, что эта доза не является безопасной и может увеличивать риск развития рака, в том числе у младенцев и беременных женщин. Действительно ли опасен черный пластик и есть ли разница между кухонной утварью других цветов, «Вечерняя Москва» узнала у онколога Евгения Черемушкина.