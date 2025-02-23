Канцерогены идут в кишечник: Врачи назвали три причины отказаться от селедки

Специалисты напомнили в интервью «Доктору Питеру», что рыба считается скоропортящимся продуктом. Однако некоторые продавцы идут на хитрость, предлагая товар. В частности, маскируют низкое качество продукта специями и маринадами. Кроме того, придать товарный вид вид рыбе могут, закатав ее в вакуумную упаковку. Стоит обратиться к специалистам как можно быстрее, если после употребления продукта человек почувствовал изменения в работе кишечника, поднялась температура.