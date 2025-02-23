Канцерогены идут в кишечник: Врачи назвали три причины отказаться от селедки

Одна из причин отказаться от соленой селедки и прочих подобных закусок — хронические заболевания почек и сердечно-сосудистой системы. Закуска из-за соли в составе может вызвать повышение артериального давления, если не проконтролировать размер порции.
Кроме того, сельдь содержит пурины. Это вещества, которые при расщеплении образуют мочевую кислоту. Таким образом употребление сельди может усугубить состояние при подагре, почечной недостаточности и других недугах, связанных с нарушением обмена мочевой кислоты.
Также отмечается, что копченая рыба может содержать канцерогены. При горячем копчении тушки рыбы обрабатывают дымом, в состав которого входит токсичное вещество.
Специалисты напомнили в интервью «Доктору Питеру», что рыба считается скоропортящимся продуктом. Однако некоторые продавцы идут на хитрость, предлагая товар. В частности, маскируют низкое качество продукта специями и маринадами. Кроме того, придать товарный вид вид рыбе могут, закатав ее в вакуумную упаковку. Стоит обратиться к специалистам как можно быстрее, если после употребления продукта человек почувствовал изменения в работе кишечника, поднялась температура.
Рыба высокого качества без лишних добавок является полезным продуктом, содержащим полезные жиры.