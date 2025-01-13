Канатоходец из Эстонии прогулялся между небоскребами в Дубае

Длина натянутого каната, по которому Роозе прогулялся со страховкой, составила около 100 метров. В выложенном на странице канатоходца в соцсетях видео видно, как он также лежит на натянутом канате и раскачивается на нем вверх ногами.
Это событие было приурочено к третьему «Саммиту миллиарда фолловеров», для участия в котором в Дубай были приглашены более 15 тысяч создателей цифрового контента из разных стран. Саммит проходит в Дубае с 11 по 13 января.
Спортсмен Red Bull 33-летний Яан Роозе стал обладателем различных рекордов и достижений, в частности, ранее он стал первым, кто перебрался из Азии в Европу, пройдя по натянутому канату через Босфорский пролив в Стамбуле.