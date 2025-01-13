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Канатоходец из Эстонии прогулялся между небоскребами в Дубае

ДУБАЙ, 13 янв — РИА Новости. Канатоходец из Эстонии Яан Роозе прогулялся между небоскребами Emirates Towers в Дубае на высоте 224 метра, передает информационное агентство WAM.

Источник: © РИА Новости

Длина натянутого каната, по которому Роозе прогулялся со страховкой, составила около 100 метров. В выложенном на странице канатоходца в соцсетях видео видно, как он также лежит на натянутом канате и раскачивается на нем вверх ногами.

Это событие было приурочено к третьему «Саммиту миллиарда фолловеров», для участия в котором в Дубай были приглашены более 15 тысяч создателей цифрового контента из разных стран. Саммит проходит в Дубае с 11 по 13 января.

Спортсмен Red Bull 33-летний Яан Роозе стал обладателем различных рекордов и достижений, в частности, ранее он стал первым, кто перебрался из Азии в Европу, пройдя по натянутому канату через Босфорский пролив в Стамбуле.