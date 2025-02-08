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Канал Саранди в Буэнос-Айресе окрасился в ярко-красный цвет. Видео

Министерство окружающей среды сообщило, что сотрудники уже взяли пробы для проверки.

Кристина Корчанова
Автор ВФокусе Mail
Источник: ТАСС

6 февраля канал Саранди в Буэнос-Айресе (Аргентина) окрасился в ярко-красный цвет. Существуют опасения, что это могло произойти из-за слива химических отходов с близлежащей кожевенной фабрики, — пишет The Buenos Aires Times.

Представители Министерства окружающей среды Буэнос-Айреса заявили, что лаборатория экологического анализа уже начала работу в этом районе. Официальных предположений о причинах изменения цвета воды пока нет, однако специалисты предполагают, что виной тому не загрязнение, а «органический пигмент».

Однако местные жители категорически не согласны с тем фактом, что канал мог окраситься естественным образом. Более того, они убеждены, что «бедный Саранди страдает от загрязнения», потому что близлежащие предприятия периодически сбрасывают отходы в воду. По сообщениям жителей, канал уже становился «голубоватым, зеленоватым и чуть сиреневым с жирными пятнами».

Ранее рассказывали, что у берегов Тенерифе впервые заметили морского черта у поверхности в дневное время.