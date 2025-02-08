Канал Саранди в Буэнос-Айресе окрасился в ярко-красный цвет. Видео

Однако местные жители категорически не согласны с тем фактом, что канал мог окраситься естественным образом. Более того, они убеждены, что «бедный Саранди страдает от загрязнения», потому что близлежащие предприятия периодически сбрасывают отходы в воду. По сообщениям жителей, канал уже становился «голубоватым, зеленоватым и чуть сиреневым с жирными пятнами».