Канадский политик принял «человейник» в Кудрово за «гетто для мигрантов»

Бернье, выступающий против массовой миграции и за массовую депортацию, разместил в соцсетях изображение с призывом остановить строительство «гетто для мигрантов» в Канаде. На фото же оказался человеческий «муравейник» из Кудрово, к которому были прифотошоплены кандидаты в канадский парламент.
«Они (кандидаты в парламент. — Прим. ред.) хотят построить миллионы “домов” и продолжат ежегодно принимать сотни тысяч мигрантов», — отметил политик.
По всей видимости, Бернье намекнул своим постом на то, что именно его не устраивает в программе оппонентов. Часть пользователей соцсети, в свою очередь, узнали виды Кудрово и сообщили об этом в комментариях под постом политика.
«Кудровчане, вас по телевизору показывают», — написал один из комментаторов.
Само изображение было опубликовано в связи с досрочными парламентскими выборами в Канаде, которые проходят сегодня, 28 апреля.