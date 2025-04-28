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Канадский политик принял «человейник» в Кудрово за «гетто для мигрантов»

Лидер канадской правой Народной партии Максим Бернье на своей страничке в соцсети X опубликовал изображение с жилым комплексом, назвав его примером застройки для мигрантов. Однако на фото оказалось Кудрово, а именно ЖК Новый Оккервиль.

Источник: Соцсети

Бернье, выступающий против массовой миграции и за массовую депортацию, разместил в соцсетях изображение с призывом остановить строительство «гетто для мигрантов» в Канаде. На фото же оказался человеческий «муравейник» из Кудрово, к которому были прифотошоплены кандидаты в канадский парламент.

«Они (кандидаты в парламент. — Прим. ред.) хотят построить миллионы “домов” и продолжат ежегодно принимать сотни тысяч мигрантов», — отметил политик.

По всей видимости, Бернье намекнул своим постом на то, что именно его не устраивает в программе оппонентов. Часть пользователей соцсети, в свою очередь, узнали виды Кудрово и сообщили об этом в комментариях под постом политика.

«Кудровчане, вас по телевизору показывают», — написал один из комментаторов.

Само изображение было опубликовано в связи с досрочными парламентскими выборами в Канаде, которые проходят сегодня, 28 апреля.