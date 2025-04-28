В Кудрово ответили канадскому политику, сравнившему город с «мигрантским гетто»

ЖК «Новый Оккервиль» уже не первый раз попадает в зарубежное инфополе. В 2021 году пост про него на американской платформе Reddit стал вирусным, а многоэтажку окрестили «человеческим муравейником». С тех пор про нее несколько раз писали мировые СМИ. Дом, имеющий 35 подъездов и 3708 квартир, какое-то время имел статус самого большого в России. Однако в начале 2022 года самым большим домом в стране стал ЖК «Полис на Комендантском» в Санкт-Петербурге, в нем 20 подъездов и 6313 квартир.