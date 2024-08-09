Канадец подал в суд на популярные соцсети. Они вызывают зависимость

24-летний канадец подал в суд на компании TikTok, YouTube, Reddit, Instagram и Facebook (последние две принадлежат компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). Он обвинил их в том, что их платформы вызывают слишком сильное привыкание, сообщает Times of India.
Истец утверждает, что популярные социальные сети намеренно устроены таким образом, чтобы повысить уровень дофамина и способствовать развитию зависимости у пользователей.
Канадец начал пользоваться социальными сетями в 2015 году. Он отметил, что с тех пор его продуктивность снизилась, возникли проблемы со здоровьем, а также ухудшился сон. При этом молодой человек старается ограничить использование соцсетей двумя часами в день. Однако и этого недостаточно — платформы все равно негативно влияют на его состояние.
Будущее судебного процесса остается неопределенным, поскольку для его рассмотрения требуется разрешение судьи. Представитель монреальской юридической фирмы, в которую обратился молодой канадец, напомнил: по оценкам, в 2024 году человечество потратит на социальные сети в общей сложности 500 млн лет жизни. Это число демонстрирует масштаб проблемы.
Этот иск является частью более широкой юридической тенденции в Канаде, где суды все чаще рассматривают жалобы о негативном влиянии социальных сетей. Например, ранее четыре школьных совета в Онтарио подали в суд на TikTok, Meta (признана в России экстремистской и запрещена) и Snapchat, утверждая, что эти платформы «разрушают систему образования». Школы потребовали возмещения ущерба в размере $4,5 млрд.