Канадец подал в суд на популярные соцсети. Они вызывают зависимость

Канадец начал пользоваться социальными сетями в 2015 году. Он отметил, что с тех пор его продуктивность снизилась, возникли проблемы со здоровьем, а также ухудшился сон. При этом молодой человек старается ограничить использование соцсетей двумя часами в день. Однако и этого недостаточно — платформы все равно негативно влияют на его состояние.