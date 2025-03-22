Канада вернула Италии частицу мощей святителя Николая

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Канадские власти вернули в итальянскую базилику частицу мощей святого Николая Чудотворца и другие священные реликвии, пропавшие почти тысячу лет назад и обнаруженные в 2020 году на канадской таможне у человека, который купил их на интернет-аукционе eBay, сообщает канадская газета Globe and Mail.
По информации газеты, известно, что до 1089 года эти святыни хранились в базилике святого Николая в итальянском городе Бари, после чего их след затерялся. В 2020 году сотрудники канадской таможни обнаружили и изъяли их у неназванного человека, пытавшегося незаконно провезти их в страну. Как оказалось, он приобрел их на eBay примерно за 3,2 тысячи долларов. В 2021 году канадский федеральный суд постановил вернуть реликвии в Италию.
«По завершении сложного расследования реликвии — и реликварий, в котором они хранятся, — в пятницу были доставлены обратно в Италию», — пишет издание.
По данным Globe and Mail, речь идет о кости Николая Чудотворца, обернутой в позолоченную ткань и помещенной в стеклянный цилиндр, медальоне из стекла и латуни, предположительно, принадлежавшем святому, и позолоченной статуэтке Николая из дерева.
Он жил в IV веке в Малой Азии (ныне территория Турции), был священником, а затем и архиепископом города Миры Ликийские. Церковное предание говорит о многочисленных чудесах, совершенных святителем, и его необычайном милосердии.