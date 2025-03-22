Канада вернула Италии частицу мощей святителя Николая

По информации газеты, известно, что до 1089 года эти святыни хранились в базилике святого Николая в итальянском городе Бари, после чего их след затерялся. В 2020 году сотрудники канадской таможни обнаружили и изъяли их у неназванного человека, пытавшегося незаконно провезти их в страну. Как оказалось, он приобрел их на eBay примерно за 3,2 тысячи долларов. В 2021 году канадский федеральный суд постановил вернуть реликвии в Италию.