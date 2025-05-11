Камера Polaroid: как ее придумали и почему производили в СССР

В СССР производили две модели Polaroid: Supercolor-635CL и 636-Closeup, которые отличались друг от друга формой корпуса. В 1990 году цена камеры в магазине оставляла 250 рублей. Кассета стоила 30 рублей. Но можно было купить «Полароид» и в комиссионке. Там цена могла быть в районе 140 рублей. С помощью одной кассеты можно было сделать 10 фотографий. Снимки были маленькими — всего 78 на 79 миллиметров, не особо четкими и со временем темнели. В широкий оборот эти фотоаппараты так и не пошли. Их использовали в быту, часто в компании — пофотографироваться, посмотреть на снимки и раздарить их друзьям.