Обстрелы и жертвы: что известно об обострении конфликта между Таиландом и Камбоджей

Таиландская газета The Nation со ссылкой на данные Второго армейского округа Таиланда писала, что Камбоджа для ударов по тайской территории использовала танки и реактивные системы залпового огня (РСЗО). По данным ряда СМИ, применялись советские и российские РСЗО БМ-21 «Град». В ответ на это Таиланд поднял в небо истребители американского производства F-16, пишет РИА Новости со ссылкой на Khaosod.