Обстрелы и жертвы: что известно об обострении конфликта между Таиландом и Камбоджей

Что известно о происходящем к утру 8 декабря — в материале «Вечерней Москвы».
События
Вооруженные силы Камбоджи открыли огонь на границе с Таиландом. Об этом говорится в сообщении второго военного округа сухопутных сил Таиланда.
— 8 декабря 2025 года Камбоджа открыла огонь в районе Чонг Ан Ма. Мы ответили огнем в соответствии с правилами ведения боевых действий, — передает информацию от военных ТАСС.
По заявлениям Таиланда, камбоджийская сторона дважды открывала огонь по тайским позициям в провинции Сисакет, поэтому Бангкок начал ответный огонь. Агентство Reuters со ссылкой на заявление военных Таиланда писало, что в результате перестрелок минимум один тайский военнослужащий погиб и еще четверо ранены.
Таиландская газета The Nation со ссылкой на данные Второго армейского округа Таиланда писала, что Камбоджа для ударов по тайской территории использовала танки и реактивные системы залпового огня (РСЗО). По данным ряда СМИ, применялись советские и российские РСЗО БМ-21 «Град». В ответ на это Таиланд поднял в небо истребители американского производства F-16, пишет РИА Новости со ссылкой на Khaosod.
Последствия
После перестрелок Министерство национальной обороны Камбоджи обвинило Таиланд в нарушении совместной мирной декларации. По информации The Nation, Министерство образования Таиланда, в свою очередь, распорядилось временно закрыть 641 школу в пяти граничащих с Камбоджей провинциях.
Происходящее особенно заинтересовало людей из других стран на фоне популярности государств среди туристов по всему миру. В Российском союзе туриндустрии заявили, что происходящее не относится к зонам массового туризма, боевые действия находятся на значительном удалении от ключевых курортов, таких как Бангкок, Паттайя, Пхукет, Самуи и Краби.
При этом 26 октября премьер-министры Таиланда и Камбоджи Анутхин Чанвиракун и Хун Манет подписали мирную сделку — совместную декларацию, которая должна стать основной для дальнейшего урегулирования военного конфликта.