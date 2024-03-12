Камамберу и бри грозит исчезновение из-за гибели «сырного» грибка

Камамбер — мягкий жирный сыр из коровьего молока, снаружи покрытый корочкой и белой бархатистой плесенью — родом из коммуны Камамбер во французском регионе Нормандия. Это один из символов французской кухни и предмет национальной гордости. Исторически сыроделы использовали для его приготовления несколько штаммов, из-за чего существовали разные виды этого сыра с уникальным ароматом, привкусом и цветом — плесень могла быть серой, зеленой и даже оранжевой. Но с 1950-х годов производители отказались от этих «непривлекательных» цветов и сделали ставку на один единственный штамм-альбинос с нежной шелковистой структурой, который также использовали для бри.