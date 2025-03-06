Калюжный покинул СК, не ответив ни на один вопрос журналистов

Ранее в правоохранительных органах рассказали РИА Новости, что Калюжный в октябре был уведомлен о необходимости явиться в военкомат, однако не явился. Против него возбудили уголовное дело по статье об уклонении от службы в армии. После Калюжный сам приехал к следователю.