Калюжный покинул СК, не ответив ни на один вопрос журналистов

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Актер Глеб Калюжный покинул Пресненский межрайонный следственный отдел молча, не ответив ни на один вопрос журналистов, передает корреспондент РИА Новости.
Актер вышел из здания СК РФ вместе со своим продюсером Григорием Суховым. Ни на один вопрос журналистов о том, какие действия он предпримет в дальнейшем, он не ответил, и сел в такси.
Ранее в правоохранительных органах рассказали РИА Новости, что Калюжный в октябре был уведомлен о необходимости явиться в военкомат, однако не явился. Против него возбудили уголовное дело по статье об уклонении от службы в армии. После Калюжный сам приехал к следователю.