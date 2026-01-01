Популярные темы
Каллас угрожает России, обвиняя в повреждении подводного кабеля

Каллас после повреждения кабеля угрожает РФ усилить борьбу с танкерами.

Источник: Reuters

БРЮССЕЛЬ, 1 янв — РИА Новости. Евросоюз усилит меры в отношении танкеров, якобы перевозящих российскую нефть, после повреждения подводного кабеля между Финляндией и Эстонией, заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас.

Финские правоохранители в среду задержали следовавшее из России в Израиль грузовое судно Fitburg и находившихся на нем 14 членов экипажа по подозрению в якобы повреждении подводных телекоммуникационных кабелей в Финском заливе. Судно ходит под флагом Сент-Винсента и Гренадин. По данным полиции, члены экипажа являются гражданами России, Грузии, Казахстана и Азербайджана.

Полиция подозревает членов экипажа судна в умышленном причинении ущерба и вмешательстве в работу коммуникаций.

«ЕС продолжит укреплять свою критически важную инфраструктуру, в том числе за счет инвестиций в новые кабели, усиления мониторинга, обеспечения большей ремонтной готовности и принятия мер против теневого флота Москвы», — написала Каллас в соцсети X.

Председатель Европейского совета Антониу Кошта заявил, что внимательно следит за ситуацией, связанной с нарушением работы кабеля.

«Внимательно следим за ситуацией, связанной с нарушением работы кабеля передачи данных между Хельсинки и Таллином», — написал он в соцсети X.

В конце октября ЕС принял 19-й пакет санкций против России. По словам главы МИД Нидерландов, в него вошли 117 судов. В общей сложности около 600 судна находятся под санкциями ЕС.

В МИД РФ ранее отмечали, что категорию так называемого «теневого флота» в ЕС выдумали в санкционном раже, самой этой категории в праве нет.

