Каллас сделала неожиданное заявление о Путине

Каллас назвала разногласия в ЕС по российским активам услугой Путину.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Глава евродипломатии Кая Каллас назвала разногласия в ЕС по поводу замороженных российских активов «услугой» президенту Владимиру Путину.

«Путин рассчитывает на наше бездействие. Мы не можем себе позволить оказать ему такую ​​услугу», — написала она в соцсети X.

Каллас вновь призвала Европу обратить внимание на вопрос изъятия замороженных российских активов для финансирования Украины.

В пятницу глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что Евросоюз предоставит Украине кредит в размере 90 миллиардов евро, основанный на бюджете ЕС и потенциально подлежащий возмещению за счет российских активов, заморозку которых в Москве уже неоднократно называли воровством.

Как заявлял премьер Бельгии Барт де Вевер, все страны ЕС по итогам саммита и дискуссий осознали, что конфискация активов России несет финансовые и юридические риски, которыми трудно управлять.

Еврокомиссия пыталась добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждалась сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна была бы вернуть после окончания конфликта и в случае «выплаты ей Москвой материального ущерба». При этом в МИД заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности.