Каллас оценила возможную «живучесть» режима в Иране

«Очень часто такие режимы бывают очень, очень живучими. На самом деле, мы не знаем. То, что мы продолжаем делать, — это поддерживать гражданское общество, а также вводить новые санкции против тех, кто применяет насилие против мирных протестующих», — продолжила Каллас.