Каллас назвала «ложным» утверждение о том, что Украина проигрывает

«Чтобы увеличить шансы на достижение мира, нам также необходимо усилить давление на Россию. Мнение о том, что Украина проигрывает, также является абсолютно ложным. Если бы Россия могла завоевать Украину военным путем, она бы уже сделала это к настоящему времени», — считает она.
По словам Каллас, чтобы обеспечить «наилучший исход» для Украины и Европы, «мы должны придерживаться выбранного курса».
Политик также отмечала, что российскую армию и военный бюджет РФ нужно «ограничить» в рамках мирного урегулирования конфликта на Украине.
В свою очередь, замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что дипломатический путь урегулирования ситуации на Украине является приоритетом для Москвы, однако в случае «пробуксовок» в переговорах Россия продолжит добиваться поставленных целей в рамках спецоперации.