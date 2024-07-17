Калинов мост в русских сказках — почему он так называется

Мост также появляется в сказках, где главный герой должен одолеть змея, он же Змей Горыныч, он же Чудо-Юдо. К примеру, в сказке «Буря-богатырь Иван коровий сын» главному герою приходится трижды сражаться с чудовищем на Калиновом мосту для того, чтобы спасти братьев. К подобным сказкам также можно отнести «Бой на Калиновом мосту», «Иван — крестьянский сын и Чудо-юдо», «Иван — крестьянский сын и мужичок сам с перст, усы на семь верст».