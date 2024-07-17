Калинов мост в русских сказках — почему он так называется

Калинов мост, который так часто упоминается в произведениях русского фольклора, назван так вовсе не из-за того, что на нем можно обнаружить множество ярко-красных ягод. Если что и можно обнаружить на мифическом мосту, так это чудовищ и злодеев. Так откуда же взялось такое название?
Чем известен Калинов мост в русском фольклоре?
Калинов мост построен над рекой Смородиной и является переходом между двумя мирами — Явью (реальным миром) и Навью (сверхъестественным миром). По другой версии, река Смородина пролегает между царством мертвых и царством живых. Перейти через нее можно только по мосту, хотя были редкие случаи, описанные в былинах, когда река раздабривалась и сама переносила путника на другой берег «за слова ласковые».
А за мостом начинались владения богини зимы и смерти Морены или Кащея Бессмертного. В некоторых сказках, кстати, они упоминались как муж и жена.
В каких народных сказках встречается Калинов мост?
Калинов мост фигурирует в былинах об Илье Муромце и Соловье-разбойнике, так как именно на нем происходит сражение богатыря и его соперника.
Мост также появляется в сказках, где главный герой должен одолеть змея, он же Змей Горыныч, он же Чудо-Юдо. К примеру, в сказке «Буря-богатырь Иван коровий сын» главному герою приходится трижды сражаться с чудовищем на Калиновом мосту для того, чтобы спасти братьев. К подобным сказкам также можно отнести «Бой на Калиновом мосту», «Иван — крестьянский сын и Чудо-юдо», «Иван — крестьянский сын и мужичок сам с перст, усы на семь верст».
Почему Калинов мост так называется?
Одна из версий гласит, что калинов — это производное от слова «калить», так как из-за огненных вод реки Смородины мост был раскален докрасна. В других версиях — добела. В любом случае, проехать по раскаленному мосту — это уже подвиг, а сразиться на нем с чудовищем и одержать победа — на это способны были лишь самые сильные богатыри.
По другой версии, мост все-таки назван в честь той самой ягоды, которая тоже имела сакральное значение в Древней Руси. Кусты калины сажали на могилах воинов или безвременно ушедших возлюбленных. Кроме того, она была атрибутом свадебных ритуалов. К примеру, обряд похорон калины считался обрядом прощания невесты с добрачной жизнью, приношения ее в жертву во имя замужества.
Известный советский фольклорист Наталья Павловна Колпакова в своей книге «Лирика русской свадьбы» приводит текст свадебного запева, в котором упоминается калинов мост, как символ перехода невесты в статус замужней женщины:
«Да есть и мостики калиновы,
Перекладины малиновы,
Да есть и столбики точеные,
Да есть головки золоченые,
Да на этих-то головочках,
Да сидят там птицы-пташицы.
Они поют жалобнешенько,
Ой, жалки песенки да с горючими слезами».
Упоминание малины в одном ряду с калиной все-таки дает право филологам трактовать этот запев с плодово-ягодной точки зрения.
Но большинство специалистов и словарей все-таки поддерживают первую версию — раскаленный мост над огненной рекой. Жутко, правда?