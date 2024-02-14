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Калининградец нашел у себя в саду топор-молот эпохи неолита

Использовались такие орудия и позже — в бронзовом веке.
Источник: КОИХМ

Калининградец Владимир Разживин нашел у себя на садовом участке в поселке Голубево каменный сверленый топор-молот эпохи неолита. Артефакт передали в фонды Калининградского историко-художественного музея (КОИХМ), на сайте которого приводятся подробности о находке.

«Заготавливал торф и совершенно случайно наткнулся на этот предмет. В интернете прочитал про него и связался с музеем», — говорит Владимир Разживин.

Как объяснил замдиректора музея Анатолий Валуев, такие орудия появились на территории региона в позднем неолите (IV-III тыс. до. н. э.). Их продолжали использовать и в бронзовом веке.

Топоры-молоты выполняли функции боевого оружия, а также использовались на охоте.

Ранее необычную находку в подвале дома родителей сделала Грета Марго Сёрум из норвежского Вальдреса. Во время уборки она наткнулась на клад времен викингов. 32 металлических слитка в 1980-х годах обнаружил ее отец, когда рыл колодец.

В 1963 году в Испании был найден клад времен бронзы, известный как «Сокровища Виллены». Недавно ученые нашли инопланетный элемент в составе некоторых артефактов — метеоритное железо. Свидетельств, что предметы изготовили местные, нет. Есть гипотеза, что их привезли из Средиземноморья.

Внеземной элемент был обнаружен и в кулоне Тутанхамона. Речь идет о желтом стекле, использовавшемся при изготовлении древнего артефакта. Такие осколки находили в Ливийской пустыне. Оказалось, что они образовались вследствие столкновения метеорита с Землей. Возраст желтого стекла из Ливийской пустыни — 29 млн лет.