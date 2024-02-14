Калининградец нашел у себя в саду топор-молот эпохи неолита

В 1963 году в Испании был найден клад времен бронзы, известный как «Сокровища Виллены». Недавно ученые нашли инопланетный элемент в составе некоторых артефактов — метеоритное железо. Свидетельств, что предметы изготовили местные, нет. Есть гипотеза, что их привезли из Средиземноморья.