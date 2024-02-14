Калининградец нашел у себя в саду топор-молот эпохи неолита

Калининградец Владимир Разживин нашел у себя на садовом участке в поселке Голубево каменный сверленый топор-молот эпохи неолита. Артефакт передали в фонды Калининградского историко-художественного музея (КОИХМ), на сайте которого приводятся подробности о находке.
«Заготавливал торф и совершенно случайно наткнулся на этот предмет. В интернете прочитал про него и связался с музеем», — говорит Владимир Разживин.
Как объяснил замдиректора музея Анатолий Валуев, такие орудия появились на территории региона в позднем неолите (IV-III тыс. до. н. э.). Их продолжали использовать и в бронзовом веке.
Топоры-молоты выполняли функции боевого оружия, а также использовались на охоте.
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