Калифорнию захватили крайне агрессивные огненные муравьи

Ранее австралийские энтомологи зарегистрировали новый вид муравьев под названием Leptanilla voldemort в честь главного антагониста из серии книг и фильмов о Гарри Поттере — Волан-де-Морта. Это бледно-желтые крошечные насекомые около 1,5 мм в длину с удлиненными конечностями, антеннами на голове и челюстями. При этом у этого вида нет глаз, так как всю жизнь они проводят в полной темноте.