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Калифорнию захватили крайне агрессивные огненные муравьи

Повод для беспокойства есть и у голливудских звезд.

Источник: Mark Boster/Los Angeles Times via Getty Images

Южную Калифорнию охватило нашествие красных огненных муравьев. Они представляют угрозу для сельского хозяйства. Об этом сообщает ABC News.

Красные огненные муравьи вида Solenopsis invicta, завезенные из Южной Америки, в отличие от аргентинских муравьев известны своим агрессивным нравом. Их укусы могут вызывать болезненные гнойники на коже, а для людей с аллергией их яд может оказаться смертельным. Эти муравьи угрожают местным видам, повреждают ирригационные системы и электропроводку, что может стать большим ударом для экономики Калифорнии.

Предполагается, что муравьи были завезены в Калифорнию вместе со скотом. Очаг их распространения был зафиксирован в 2023 году в местечке Монтесито, округ Санта-Барбара. Это место известно тем, что там живут многие знаменитости, такие как Опра Уинфри, Эллен ДеДженерес, принц Гарри и Меган Маркл.

Муравьи представляют угрозу для сельского хозяйства региона. К тому из-за их опасности для здоровья работников увеличиваются затраты на сбор фруктов.

Ранее австралийские энтомологи зарегистрировали новый вид муравьев под названием Leptanilla voldemort в честь главного антагониста из серии книг и фильмов о Гарри Поттере — Волан-де-Морта. Это бледно-желтые крошечные насекомые около 1,5 мм в длину с удлиненными конечностями, антеннами на голове и челюстями. При этом у этого вида нет глаз, так как всю жизнь они проводят в полной темноте.