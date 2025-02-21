Калифорниец вернулся домой и обнаружил, что его новый сосед — медведь

Шон Лоренцини, житель Калифорнии (США), вернулся домой после эвакуации и обнаружил, что там завелся медведь. По словам мужчины, днем животное отдыхает у бассейна, а ночью — тащит еду из соседского мусорного ведра в подвал. Об инциденте пишет Los Angeles Times.
Предполагается, что во время бушующих пожаров в Южной Калифорнии (США) медведь нашел убежище в подвале дома. Со временем, комфортно обустроившись на новом месте, животное решило, что теперь будет жить здесь.
Известно, что Лоренцини обратился в Калифорнийский департамент рыбного хозяйства и дикой природы, чтобы эксперты смогли выманить животное из уютного убежища и вернуть его обратно в дикую природу. Однако, когда именно домовладельца избавят от незванного гостя, на данный момент неизвестно.
Мне действительно жаль этого медведя. Я знаю, что мы вторгаемся на их территорию. Но в то же время у меня есть собственность, которую нужно защищать. Это дикое животное.
Известно, что медведь за время своего пребывания в доме Лоренцини успел причинить существенный материальный ущерб: животное сломало предохранители, оторвало элементы теплоизоляции в подвале и, вероятно, съело любимую козу соседа.
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