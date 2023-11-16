Календарь солнечных и лунных затмений на 2024 год: когда и где их можно увидеть?

Несколько раз в год жители Земли могут столкнуться с таким астрономическим событием, как солнечное или лунное затмение. Это момент, в который одно из небесных светил закрыто тенью — вместо него остается только темный силуэт. «Лента.ру» рассказывает, какие виды затмений существуют, когда земляне увидят затмения Луны и Солнца в 2024 году и смогут ли понаблюдать за затмениями жители России.

Что такое затмение?

Всего существует два типа затмений — лунное и солнечное. Лунное затмение — это природное явление, в процессе которого Земля проходит между Луной и Солнцем. Планета перекрывает собой солнечный свет и отбрасывает на поверхность спутника видимую тень.

Во время солнечного затмения Луна проходит между Землей и Солнцем. В этот момент спутник на короткое время полностью или частично закрывает собой Солнце. Во время полной фазы затмения на дневном небе можно увидеть достаточно яркие звезды и планеты.

Когда наблюдать солнечные и лунные затмения в 2024 году?

В 2024 году жители Земли смогут увидеть два солнечных и два лунных затмения: в первый раз Солнце и Луна скроются из виду весной, а второй «коридор затмений» придется на осень.

Виды солнечных и лунных затмений

Затмения можно разделить на несколько видов — астрономы классифицируют их в зависимости от того, какая часть небесного тела скрывается из виду и насколько интенсивно тень от Земли или Луны закрывает обзор.

Какими бывают лунные затмения:

полное затмение — в процессе затмения Луна полностью попадает в тень Земли;

частное затмение — в процессе затмения лишь часть Луны попадает в тень Земли;

полутеневое затмение — в процессе затмения Луна не попадает в тень Земли, но входит в область полутени.

За один год происходит от двух до четырех лунных затмений — последний раз земляне наблюдали четыре затмения за год в 2020-м. При этом далеко не каждое из них будет полным — например, в 2024 году таких затмений Луны вообще не ожидается. Зато увидеть лунное затмение можно из любой точки на ночной стороне планеты.

Стоит понимать, что даже в момент полного лунного затмения спутник Земли не перестает быть видимым — Луна продолжает освещаться солнечными лучами, которые рассеиваются в атмосфере Земли.

Даже при полном лунном затмении Луна не исчезает с ночного неба — она просто меняет цвета с желтовато-белого на насыщенный темно-красный.

Так называемая кровавая луна возникает, потому что именно лучи красно-оранжевой части спектра лучше всего проходят через земную атмосферу и быстрее всего достигают лунной поверхности.

Какими бывают солнечные затмения:

полное — в процессе затмения Луна полностью закрывает солнечный диск;

частное — в процессе затмения Луна лишь частично закрывает солнечный диск;

кольцеобразное — в процессе затмения Луна закрывает центральную часть солнечного диска, при этом вокруг темного силуэта Луны остается видимое светящееся кольцо;

гибридное — жители некоторых регионов Земли могут наблюдать полное затмение, а жители других — кольцеобразное.

Солнечные затмения происходят чуть чаще, чем лунные — от двух до пяти раз в год.

Обратите внимание, что полное солнечное затмение невозможно одновременно наблюдать из разных точек планеты. Дело в том, что лунная тень не всегда полностью закрывает солнечный диск — участок Земли, с которого затмение выглядит полным, достаточно небольшой. Люди, которые находятся в других регионах в момент солнечного затмения, увидят, что Луна закрывает Солнце лишь частично.

Кольцеобразное солнечное затмение можно наблюдать в моменты, когда Луна находится очень далеко от Земли — в таких случаях у спутника просто не хватает диаметра, чтобы закрыть собой все Солнце.

Лунные затмения в 2024 году

В 2024 году жители Земли смогут увидеть два лунных затмения — одно из них можно будет наблюдать весной, а второе осенью.

Даты лунных затмений в 2024 году: 25 марта и 18 сентября.

Весной лунное затмение будет полутеневым — это значит, что Луна будет погружена в полутень, которую отбрасывает на ее поверхность Земля.

В этот момент яркость Луны значительно снизится — наблюдать за процессом лунного полутеневого затмения 25 марта можно будет невооруженным глазом. Обратите внимание, что в этот раз лунное затмение будет невозможно увидеть с территории России.

Где можно будет наблюдать лунное затмение 25 марта?

Западная Европа; Северо-Восточная Азия; Австралия; Азия; Северная и Южная Америка; Антарктида.

Осеннее лунное затмение 18 сентября 2024 года будет частным — лунный диск скроется из виду лишь частично. Его будет видно с территории США, Австралии и Восточной Азии, на западе Европы и Африки.

Солнечные затмения в 2024 году

Как и в случае с лунными, солнечные затмения в 2024 году можно будет наблюдать дважды — весной и осенью.

Даты солнечных затмений в 2024 году: 8 апреля и 2 октября.

Весной затмение будет полным — Луна полностью закроет собой солнечный диск.

8 апреля полное солнечное затмение можно будет наблюдать с территории США, Мексики и Канады. Частичное затмение увидят жители Центральной и Северной Америки. А вот с территории России ни полное, ни частное солнечное затмение 8 апреля увидеть не получится.

Осенью солнечное затмение будет кольцеобразным. Продлится оно почти вдвое дольше весеннего — диск Луны частично перекроет Солнце на 7 минут и 25 секунд.

Наблюдать кольцеобразное солнечное затмение можно будет в Аргентине и Чили. В этот же момент частное затмение можно будет увидеть на юге Южной Америки и с территории Тихого океана.

В 2024 году с территории России нельзя будет увидеть солнечные затмения. Ближайшее затмение, за которым смогут понаблюдать россияне, состоится 29 марта 2025 года.

Как безопасно наблюдать за солнечным затмением?

Самостоятельное наблюдение за лунным затмением абсолютно безопасно, а вот солнечные лучи, даже во время затмения, могут серьезно повредить сетчатку глаза. Поэтому человек, который находится в зоне затмения, должен предпринять необходимые меры защиты перед тем, как смотреть на Солнце.

Чтобы не заработать ожог, необходимо подобрать специальный фильтр, который будет отсекать часть солнечного света.

Через что безопасно смотреть на солнечное затмение:

специальные темные очки для наблюдения за затмением (обратите внимание, что обычные солнечные очки для этих целей не подойдут); маска для сварки; закопченное стекло.

Не стоит расстраиваться, если не получится увидеть солнечное или лунное затмение своими глазами — за этим астрономическим событием можно наблюдать через специальные онлайн-трансляции, которые проводит, например, НАСА.