Какую зелень нужно добавить в рацион в марте

Это удивительный продукт: всего 50 граммов петрушки насытят наш организм суточной нормой витамина С, который защищает организм от вредных бактерий и повышает иммунитет. Также в петрушке много фолиевой кислотой, витаминов В, А, РР, Е, бета-каротина. Кроме того, она содержит множество микроэлементов — калий, фосфор, кальций, магний, натрий, железо, цинк. Также в ней есть такой элемент, как селен. Он улучшает зрение и кожу, нормализует обмен веществ, хорошо влияет на работу щитовидной железы, половую систему и ЖКТ.