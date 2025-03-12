Какую зелень нужно добавить в рацион в марте

Сейчас в магазинах легко найти зелень. А это значит, что у нас есть постоянный доступ к большому количеству нужных полезных веществ, в том числе микроэлементов, содержащихся в зеленых растениях. Особенно важно их есть в межсезонье, когда организму нужна витаминная поддержка. В Роспотребнадзоре рассказали, какая зелень полезнее всего.
Петрушка
Это удивительный продукт: всего 50 граммов петрушки насытят наш организм суточной нормой витамина С, который защищает организм от вредных бактерий и повышает иммунитет. Также в петрушке много фолиевой кислотой, витаминов В, А, РР, Е, бета-каротина. Кроме того, она содержит множество микроэлементов — калий, фосфор, кальций, магний, натрий, железо, цинк. Также в ней есть такой элемент, как селен. Он улучшает зрение и кожу, нормализует обмен веществ, хорошо влияет на работу щитовидной железы, половую систему и ЖКТ.
«Для профилактики авитаминоза петрушку рекомендуют обязательно включать в рацион в зимне-весенний период», — подчеркивает ведомство.
Зеленый лук
Есть много разновидностей этого продукта, но их объединяет уникальный состав. 100 граммов лука содержат суточную норму витамина С. Также в продукте есть каротин, эфирные масла, флавоноиды, витамины А и В, цинк, железо, кальций, магний, фтор, сера. Наличие последней объясняет специфический резкий запах лука.
Его нужно есть для профилактики простудных заболеваний, авитаминоза, а также улучшения пищеварения. Кроме того, употребление молодых перьев лука хорошо влияет на состояние волос, зубов и ногтей, на работу женской и мужской репродуктивной системы.
Черемша
Этот продукт всегда считали отличным средством для очищения желудка. Она наполняет организм витаминами, стимулирует моторную функцию ЖКТ и улучшает секрецию. Зеленые острые листья полезно есть для обмена веществ, продукт также защищает от накопления «плохого» холестерина и простуды, снижает кровяное давление. Черемша полезна при кишечных и инфекционных заболеваниях.
Щавель
Его по праву называют «весенним королем». В щавеле содержатся витамины C, K, E, B, биотин, бета-каротин, эфирные масла, дубильная, щавелевая, пирогалловая и другие кислоты, а также магний, кальций, фосфор, железо.
Щавель нужно есть для профилактики и лечения анемии, авитаминоза, колитов, ревматизма, заболеваний ЖКТ. Кроме того, щавелевая кислота помогает выводить токсины и шлаки из организма. В народной медицине щавель используют как кровоостанавливающее, желчегонное и противовоспалительное средство.
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