Какую выгоду Китай видит в Гренландии — не ту, о которой думает Трамп

В 2018 году Китай опубликовал «белую книгу», в которой изложил свою политику в Арктике. Спорно, но Китай назвал себя «близким к Арктике государством» и заявил о соответствующих интересах в регионе. В документе говорилось, что Китай «надеется сотрудничать со всеми сторонами для создания “Полярного шелкового пути” через развитие арктических морских маршрутов», позиционируя стратегию как часть инициативы «Один пояс, один путь» Си Цзиньпина. Кроме того, Китай подчеркнул возможности для научных исследований в Арктике.