Какую выгоду Китай видит в Гренландии — не ту, о которой думает Трамп

По словам Каи Каллас, Китай и Россия, должно быть, ликуют из-за планов Трампа по Гренландии, которые, по её мнению, могут расколоть НАТО. Трамп же утверждает, что его планы продиктованы желанием противостоять угрозе, на которую указывала Каллас, — он видит её в Китае и России.
В Пекине считают, что действия американского президента в отношении Гренландии свидетельствуют о том, что миропорядок, возглавляемый США, находится в состоянии хаоса. Это создает возможности для Китая, считает профессор Университета Жэньминь Ван Вэнь.
«Большинство китайцев рассматривают это как очередное проявление хулиганского, гегемонистского и властного поведения Трампа. Если Трамп займёт Гренландию, это будет означать крах НАТО — перспектива, которая очень обрадует китайцев», — заявил Вэнь.
Долгие годы в американских внешнеполитических кругах всё чаще звучали тревожные сигналы о растущем присутствии Китая и России в Арктике. Однако в Гренландии китайским компаниям было сложно закрепиться, отчасти из-за сопротивления США и Дании. В 2018 году, по сообщениям, под давлением Вашингтона, Дания заблокировала попытку китайской госкомпании расширить сеть аэропортов. Ещё двумя годами ранее китайской компании запретили купить заброшенную военно-морскую базу.
«Я сомневаюсь, что найдётся хоть один китайский стратег, который считал бы аннексию Гренландии США своей проблемой безопасности. Зато они всегда рассматривали союзную сеть США как один из самых значимых факторов стратегического преимущества Америки над Китаем и видели возможность использования этой сети альянсов против Китая как одну из своих главных забот… Распад союзов США приносит [Пекину] массу преимуществ», — предположил Эндрю Смолл, директор азиатской программы в Европейском совете по международным отношениям.
Официальная позиция Пекина такова: Китай выступает против попыток США подорвать Устав ООН, гарантирующий суверенитет государств. Пресс-секретарь МИД Го Цзяхун призвал США прекратить использовать «так называемую китайскую угрозу» в Гренландии как предлог для введения пошлин против европейских стран.
Тем не менее, интерес Китая к Гренландии не ограничивается неудачными попытками. Между 2012 и 2017 годами прямые инвестиции Китая в Гренландию составляли более 11% ВВП территории — значительно больше, чем в других арктических странах. Гренландия хотела привлечь эти средства для добычи полезных ископаемых, но это вызывало опасения у Дании и стран НАТО из-за вопросов безопасности.
В 2018 году Китай опубликовал «белую книгу», в которой изложил свою политику в Арктике. Спорно, но Китай назвал себя «близким к Арктике государством» и заявил о соответствующих интересах в регионе. В документе говорилось, что Китай «надеется сотрудничать со всеми сторонами для создания “Полярного шелкового пути” через развитие арктических морских маршрутов», позиционируя стратегию как часть инициативы «Один пояс, один путь» Си Цзиньпина. Кроме того, Китай подчеркнул возможности для научных исследований в Арктике.
В октябре того же года Китай впервые быстро доставил груз в Европу через Северный морской путь, что сократило время в пути примерно вдвое. Однако маршрут возможен только при сотрудничестве с Россией. Напряжённые отношения с Россией, недоверие Европы и политика Трампа осложняют эти планы.
«С тех пор как Дональд Трамп стал президентом, китайские компании в Гренландии сталкиваются с препятствиями со стороны США и Дании, а сам Пекин в последние годы, похоже, не поощрял инвестиции там. Сегодня участие Китая в Гренландии минимально», — пояснил Патрик Андерссон из Шведского национального центра по Китаю.
Китай владеет 6,5% проекта Кванефьельд по добыче полезных ископаемых в южной Гренландии, что многие рассматривают как доказательство интереса к редкоземельным металлам региона. Но проект не работает с 2021 года — правительство Гренландии запретило добычу урана, пишет The Guardian.
«Учитывая, что США и Дания против китайской деятельности в Гренландии, а западные страны стремятся создавать цепочки поставок редкоземельных металлов независимо от Китая, маловероятно, что китайским компаниям разрешат инвестировать в другие проекты по добыче редкоземельных металлов», — добавил Андерссон.
В любом случае Пекин пытается понять, как работать с Трампом — лидером, который разрушает альянсы, сдерживавшие рост Китая, но чья непредсказуемость и авторитарный стиль всё ещё могут угрожать интересам Китая.
Ранее эксперт рассказывал, могут ли европейцы создать аналог НАТО без участия США.