Какую рыбу лучше класть в салат «Мимоза»?

Основной ингредиент в праздничном салате «Мимоза» — рыбные консервы. Хозяйки обычно выбирают продукт по своему вкусу — в блюде могут оказаться горбуша, сайра, лосось и даже шпроты.
Салат получится удачным, если выбрать рыбу без резкого запаха и вкуса, чтобы все ингредиенты гармонично сочетались и не перебивали друг друга.
Отварную, копченую или слабосоленую рыбу в него обычно не кладут, несмотря на разнообразие вариантов. Все дело в истории блюда — его придумали в расцвет консервной рыбной промышленности в СССР. Новый невзрачный продукт сдабривали майонезом и добавляли яркие ингредиенты — морковь и яичный желток. В результате получался привлекательный на вид салат с нежным вкусом.
Повар, технолог пищевой промышленности Ксения Потакова дала читателям aif.ru несколько советов, как сделать салат сочным и наиболее приближенным к оригиналу. «Мимоза изначально готовилась с консервированным лососем. У этой рыбы в таком варианте более насыщенный вкус. Сам лосось — не сухая рыба и делает салат сочнее. Сейчас я тоже рекомендовала бы готовить именно с ним — так выходит вкуснее всего. При желании можно его заменить на кету, горбушу или тунец, но с поправкой на то, что их мясо более сухое. Рыбу желательно брать в масле», — рассказала она.