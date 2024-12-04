Какую рыбу лучше класть в салат «Мимоза»?

Повар, технолог пищевой промышленности Ксения Потакова дала читателям aif.ru несколько советов, как сделать салат сочным и наиболее приближенным к оригиналу. «Мимоза изначально готовилась с консервированным лососем. У этой рыбы в таком варианте более насыщенный вкус. Сам лосось — не сухая рыба и делает салат сочнее. Сейчас я тоже рекомендовала бы готовить именно с ним — так выходит вкуснее всего. При желании можно его заменить на кету, горбушу или тунец, но с поправкой на то, что их мясо более сухое. Рыбу желательно брать в масле», — рассказала она.