Какую одежду лучше всего выбрать для самолета?

Одежда во время полета в самолете имеет важное значение. При этом речь идет не только о комфорте, но и здоровье, а также безопасности. Как лучше всего одеться перед полетом? Об этом рассказывает портал https://kobieta.onet.pl/.
Выбирая одежду для самолета, важно помнить, что мы будем несколько часов подряд мало двигаться. Кроме того, меняется давление, а кто-то еще и испытывает стресс. В связи с этим нужно одеться удобно. Брюки из мягкого материала подойдут лучше, чем обтягивающие джинсы или короткая юбка.
Желательно взять с собой свитер или кофту, если будет прохладно. С другой стороны, не нужно одеваться слишком тепло. Лучше всего надеть тонкую футболку и взять что-то, что можно накинуть. При этом нужно стараться избегать искусственных материалов.
Важно подобрать также подходящую обувь. Она должна быть легкой, удобной и дышащей. Однако босоножки или сандалии лучше не надевать — это не гигиенично, ведь пол в самолете не очень чистый. По той же причине не стоит ходить по салону босиком.
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Айгуль Сабитова