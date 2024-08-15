Какую обувь выбрать в школу?

Скоро начнется учебный год, и миллионы детей по всей стране пойдут в школу. Школа — место, в котором ребенок проводит существенную часть жизни. В ней дети не только учатся: они бегают, двигаются, общаются. Поэтому важно, чтобы ребенку было комфортно.
Не последнюю роль в этом играет удачный выбор обуви. Школьная обувь влияет на комфорт и здоровье ног, а также на общее самочувствие. В конце концов, если вы натерли ногу, даже учиться будет труднее. О том, на что обратить внимание при выборе обуви, проекту ВФокусе рассказал Олег Терешин, руководитель группы технологов ZENDEN.
Модель и материалы
При выборе обуви важно учитывать температуру в классе. В теплые месяцы предпочтительнее открытая обувь, а в холодное время года подойдут закрытые туфли или полуботинки.
Лучше выбирать натуральные материалы, такие как кожа или текстиль — в них ногам будет комфортнее. А вот зимой можно взять и обувь из искусственных материалов, в ней может быть теплее.
Выбор модели зависит от характера ребенка: активным детям лучше выбирать легкую и гибкую обувь с надежной фиксацией на ноге, чтобы ботинок не слетел, а ребенок не подвернул ногу. Тем, кто больше времени проводит спокойно или сидя, подойдут закрытые и уютные варианты.
Подошва и амортизация
Подошва должна иметь возможность адаптироваться к неровностям поверхности, что способствует правильной работе стопы, распределению нагрузки и поможет избежать возможных проблем со здоровьем.
Небольшой подъем в пятке тоже полезен. Обратите внимание на качество амортизации, особенно если ваш ребенок много времени проводит на ногах. Также важно, чтобы подошва не оставляла следов на полу: за такое на ребенка в школе скорее всего будут ругаться. Лучше брать обувь с белой подошвой — а если она темная, стоит проверить, оставляет ли она следы, прямо в магазине.
Правильный размер и посадка
Обувь должна точно соответствовать размеру и полноте стопы. Немножко воздуха в ботинке можно оставить — чтобы стопе было комфортно, внутри должен быть примерно сантиметр свободного места.
Чтобы проверить правильный размер, убедитесь, что когда ребенок стоит, около пятки в ботинок можно спокойно вставить указательный палец. Полнота стопы также важна, особенно для детской обуви, где дискомфорта в широкой части быть не должно.
Стиль и дизайн
В первую очередь обувь для школы должна быть удобной и неубиваемой, но о красоте забывать тоже не стоит: это поднимет ребенку настроение. Изучите требования, которые есть в школе, и модные тренды. По словам эксперта, сейчас в моде туфли Мэри Джейн, лаковая кожа и квадратные носы. Но еще мы рекомендуем беспроигрышный вариант: спросить самого ребенка, какая обувь ему нравится, и прислушаться к его желаниям.
Уход за обувью
Чтобы избежать неприятного запаха, лучше иметь несколько пар обуви и носить их по очереди, чтобы ботинки успевали просохнуть и проветриться. Если носки намокли, их нужно сразу менять. Если стельки повредились — аналогично. Если правильно ухаживать за обувью, она прослужит много сезонов (хотя дети так быстро растут, что новой пары через год-другой все равно не избежать).
Конечно, обувь — только часть того, что нужно успеть собрать перед учебным годом. Сколько стоит весь школьный набор в 2024 году, рассказываем в отдельном материале.
Георгий Мазуркевич