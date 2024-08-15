Какую обувь выбрать в школу?

Небольшой подъем в пятке тоже полезен. Обратите внимание на качество амортизации, особенно если ваш ребенок много времени проводит на ногах. Также важно, чтобы подошва не оставляла следов на полу: за такое на ребенка в школе скорее всего будут ругаться. Лучше брать обувь с белой подошвой — а если она темная, стоит проверить, оставляет ли она следы, прямо в магазине.