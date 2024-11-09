Какой стране принадлежит остров Гренландия и почему

Гренландия — самый крупный в мире остров с величественными ледниками и завораживающими пейзажами. И несмотря на свое географическое положение близ Северной Америки, он является частью одной из стран Европы. Какой именно и почему так произошло — читайте в заметке aif.ru.
Почему остров Гренландия так называется?
На языке местных жителей Гренландия называется Kalaallit Nunaat, что означает «Зеленая Страна». Это крупнейший на Земле остров, расположенный на северо-востоке Северной Америки и омываемый Атлантическим и Северным Ледовитым океанами.
Первыми европейцами, высадившимися на величественной Гренландии в X веке, были викинги. Именно они основали поселения на юге острова и проживали там вплоть до XIV века. С викингами связывают и название острова: норвежские воины дали новым землям собственное наименование — «Гринланд» или «Зеленая земля».
Остров упоминается и в различных ирландских и исландских сагах. Самая известная из них повествует о похождениях Эрика Рыжего, изгнанного из Исландии за убийство и поселившегося на острове Гренландия на долгие годы.
Какой стране на самом деле принадлежит остров Гренландия?
Уже в X веке Гренландия перешла под контроль государства Норвегия. А спустя несколько веков, после объединения Норвегии и Дании в 1814 году, остров стал частью Дании, получив статус автономной территории датского королевства только в 1979 году.
Несмотря на географическое расположение острова Гренландия в Северной Америке, геополитически он и по сей день входит в состав Королевства Дания. При этом как автономная территория Гренландия имеет собственное правительство и парламент — они отвечают за большинство областей внутренней политики, включая образование, здравоохранение и культуру. Вопросы же внешней политики и обороны остаются в ведомстве Дании.
Сегодня на острове Гренландия проживает 56 тысяч человек, а его площадь составляет 2 166 086 кв. км. При этом 80% территории острова покрыто Гренландским ледяным щитом, — вторым в мире по размеру после Антарктического.