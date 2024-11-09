Какой стране принадлежит остров Гренландия и почему

Несмотря на географическое расположение острова Гренландия в Северной Америке, геополитически он и по сей день входит в состав Королевства Дания. При этом как автономная территория Гренландия имеет собственное правительство и парламент — они отвечают за большинство областей внутренней политики, включая образование, здравоохранение и культуру. Вопросы же внешней политики и обороны остаются в ведомстве Дании.