Какой срок исковой давности по коммунальным платежам?

Для исчисления срока исковой давности по коммунальным платежам, так же как и по кредитным, есть нюанс: срок рассчитывается по каждому отдельному платежу. На это особо обратил внимание Пленум Верховного Суда в п. 41 постановления от 27.06.2017 № 22, со ссылкой на статьи ГК РФ и ЖК РФ. В п. 2 ст. 200 ГК указано, что «по обязательствам с определенным сроком исполнения течение срока исковой давности начинается по окончании срока исполнения». Срок оплаты коммуналки определен в ч. 1 ст. 155 ЖК РФ.