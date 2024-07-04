Какой срок исковой давности по коммунальным платежам?

Вопросы взыскания любых долгов и исполнения обязательств регулируются гражданским законодательством. В соответствии со ст. 196 ГК РФ, обратиться в суд с иском можно в течение трех лет со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своих прав.
Для исчисления срока исковой давности по коммунальным платежам, так же как и по кредитным, есть нюанс: срок рассчитывается по каждому отдельному платежу. На это особо обратил внимание Пленум Верховного Суда в п. 41 постановления от 27.06.2017 № 22, со ссылкой на статьи ГК РФ и ЖК РФ. В п. 2 ст. 200 ГК указано, что «по обязательствам с определенным сроком исполнения течение срока исковой давности начинается по окончании срока исполнения». Срок оплаты коммуналки определен в ч. 1 ст. 155 ЖК РФ.
Таким образом, если ресурсоснабжающая организация или управляющая компания подает в суд иск о взыскании задолженности по оплате коммунальных услуг, а должник заявляет о пропуске срока исковой давности, суд должен проверить сроки по каждому платежу. Суд не вправе самостоятельно применять исковую давность или указывать сторонам на это — об этом говорит ст. 199 ГК РФ.
Если с момента просрочки платежа на момент подачи иска прошло более трех лет и должник об этом заявит, то долг «сгорит» — требования о взыскании задолженности в этой части не могут быть удовлетворены.