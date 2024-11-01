Какой штраф в России за перевозку детей без автокресла

Согласно Правилам дорожного движения РФ (глава 22 «Перевозка людей»), детское кресло необходимо ребёнку до 12 лет. Если ему меньше 12, но при этом он достигает 150 см в росте и 36 кг в весе, то использовать обычный ремень безопасности не будет нарушением. Но если пассажир не соответствует этим параметрам и ему 12, он должен использовать автокресло или спецустройство.