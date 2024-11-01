Какой штраф в России за перевозку детей без автокресла

Детское кресло — это специальное приспособление для того, чтобы перевозить детей в автомобилях. Его смысл заключается в том, чтобы обеспечить ребёнку безопасность на дороге и минимизировать риск для его здоровья и комфорта при резких торможениях и маневренности.
До какого возраста нужно детское кресло?
Согласно Правилам дорожного движения РФ (глава 22 «Перевозка людей»), детское кресло необходимо ребёнку до 12 лет. Если ему меньше 12, но при этом он достигает 150 см в росте и 36 кг в весе, то использовать обычный ремень безопасности не будет нарушением. Но если пассажир не соответствует этим параметрам и ему 12, он должен использовать автокресло или спецустройство.
Грудные дети до года должны находиться в специальной автолюльке с маркировкой «0». Ее устанавливают на заднее кресло перпендикулярно ходу движения или на переднее — лицом напротив хода движения, а затем фиксируют стандартными авторемнями.
Пассажиры с 1 до 7 лет находятся уже непосредственно в кресле (можно как сзади, так и спереди) и располагаются лицом по ходу движения, тогда как ребёнок до одного года должен располагаться спиной либо перпендикулярно.
С 7 и до 11 лет включительно дети могут уже не только находиться в креслах, но и использовать штатный ремень безопасности или специальное устройство, если ребёнок достигает роста выше полутора метра. В случае, когда он сидит впереди, рядом с водителем, он всё-таки должен находиться в автокресле.
По правилам дорожного движения подросток от 12 лет и старше может расположиться и на заднем, и на переднем пассажирском месте без каких-либо удерживающих устройств. Естественно, он должен быть пристегнут во время всей поездки.
На сколько оштрафуют за отсутствие автокресла?
Для физического лица штраф составляет 3000 рублей. Это распространяется, к примеру, на родителей, везущих детей в школу, родственников
Если лицо является должностным, — тот же таксист либо тренер, везущий юного спортсмена на сборы, или учитель
В случае, когда вовлечено юридическое лицо (школа, детский сад и др.), размер штрафа достигнет 100 тысяч рублей.